"Nuestra ayuda a los necesitados tiene que ir más allá de darles un plato de comida"

Sor Carmen Lorenzo (Cangas de Morrazo, Pontevedra, 70 años) es desde hace dos meses la nueva responsable de la Cocina Económica de Oviedo. Sustituye a sor Fernanda García, nombrada coordinadora de todo el norte de la congregación tras dirigir la institución solidaria ovetense durante tres años marcados por el covid. Gallega de nacimiento, Lorenzo se considera casi asturiana después de tres décadas en la región. Siempre ha estado vinculada a la enseñanza y fue profesora de Secundaria en el colegio La Milagrosa de Oviedo. Viene de trabajar en la Cocina Económica de Gijón, una casa con un volumen de usuarios que duplica el de la capital. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por la tarde, después de servir 133 comidas para los más necesitados.

–Lleva dos meses al frente de la Cocina Económica. ¿Cuáles han sido sus primeras impresiones?

–Es una casa muy abierta y muy reconocida en la ciudad, algo que es importante para nuestra labor. He comprobado junto a la orientadora, los voluntarios y las hermanas que, por desgracia, cada día recibimos a personas nuevas. Tanto a jóvenes como a mayores. Pero también es un sitio donde pasan cosas muy bonitas. Me conmueve el calor humano de la gente, que viene a darte lo que buenamente puede. Y, por suerte, en estos dos meses he conocido a media docena de personas que venían a comer aquí y ahora ya tienen trabajo.

–¿Cuáles son sus retos al frente de la institución?

–Nuestro principal reto ya estamos llevándolo a cabo y es incluir la figura de la trabajadora social. La ayuda a los necesitados tiene que ir más allá de un plato de comida. Las personas que vienen no pueden estancarse en el centro. Debemos darles recursos y ofrecerles orientación. Siempre he pensado que la caridad debe ser organizada.

–¿Y está organizada la caridad en Oviedo?

–Estoy satisfecha porque todo el mundo obra de manera coordinada. Sentimos que el Ayuntamiento colabora con nosotros y está presente. El otro día hablamos con ellos sobre el estado de la pobreza en Asturias y en España y nos mandan un listado de la gente que viene a recoger comida aquí dos veces por semana. Es un trabajo de todos acabar con esta pandemia.

–Hace pocos días se hizo el primer recuento del sinhogarismo en Oviedo: 44 personas viven en la calle.

–Todos los días vemos muchos números. Nos sorprenden y es dramático, pero no hay que quedarse sólo con las cifras. A esas 44 personas hay que encontrarles un hogar y, para ello, descubrir cuál es su acceso a los recursos. En la Cocina Económica siempre recomendamos que se empadronen y que contacten con el trabajador social de su localidad. Luego hay gente que no tiene papeles y los necesita para trabajar. Salir de la rueda de la pobreza es muy difícil y no te das cuenta hasta que lo vives en primera persona.

–¿Cómo se ayuda a gente que lo está pasando tan mal?

–Lo primero es darles cariño. La primera vez que vi a alguien pedir un plato de comida me temblaron las piernas. Cuando la gente se dé cuenta de lo que eso supone… nos irá mejor. Siempre les pregunto cómo están y cuánto tiempo llevan en esta situación, luego les empiezas a llamar por su nombre y vas creando un vínculo. En general, son muy cariñosos. Siempre digo que en la Cocina Económica servimos lo que la justicia ha negado. En el mundo hay bienes para todos si hay justicia.

–¿Cuáles son sus principales dificultades?

–El mayor problema de las personas sin recursos, además de la falta de trabajo, es el acceso a la vivienda. Perciben un salario mínimo y los alquileres de habitaciones están ya siempre por encima de los 300 euros al mes. Luego la calle de por sí ya es un problema, y algunos se pierden en caminos de drogas o delincuencia por desesperación.

–¿Cuáles son los perfiles que más recibe en el comedor?

–Recibimos sobre todo a inmigrantes, en especial de Latinoamérica, de dóonde vienen el 95% de las familias que recogen la comida para llevar. Ya no viene tanta gente desmadejada ni con mal olor, pero a los que vienen les decimos que en Cáritas tienen acceso a duchas. ⅓ También nos visitan cada vez más mujeres. En general de mediana edad (entre 30 y 40 años) y con varios hijos. Aunque algunos no lo crean, la Cocina Económica no es para todos. La trabajadora social se encarga de pedirles su empadronamiento y sus ingresos. El otro día se me quejaba un usuario que había sido rechazado por superar los umbrales económicos.

–¿Cree que ser inmigrante es una dificultad añadida?

–Lo he vivido yo misma. Le conseguí una habitación en una pensión a un hombre marroquí que venía a comer y que me había demostrado que tenía dinero para pagarla. Por teléfono decían a todo que sí, pero, cuando fuimos a la pensión y vieron que era de fuera, empezaron las excusas, solo por el hecho de ser extranjero. Él mismo se dio cuenta de que no había nada que hacer porque todavía existe ese rechazo en parte de la sociedad.

–¿Echa algo de menos en la Cocina Económica?

–Nos faltan fuerzas, y eso tiene que venir de los jóvenes. No sé a qué se dedica la juventud después de su jornada laboral. Contamos con más de cien voluntarios, pero la mayoría tienen de 40 para arriba. Parte de la juventud anda distraída y ajena a los problemas y otra parte lo tiene difícil por los horarios y la dificultad de compaginarlo con el trabajo. La gente que viene es consciente de que las personas sin recursos necesitan su tiempo.

–Ante el aumento de usuarios, ¿alguna vez les ha faltado comida?

–No. Todo el mundo que llega aquí come. Los 365 días del año. Hace dos fines de semana vinieron 216 personas a la hora del almuerzo y pregunté en cocina si tendríamos comida para todos. Justo habían llegado unas raciones de los premios "Princesa de Asturias". Siempre digo que hacemos un milagro cada día.