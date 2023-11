La vuelta de la disciplina fiscal y la congelación de ingresos abocan a Oviedo a un ajuste de gastos

El año pasado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el 13 de octubre las cuentas del presupuesto de este 2023 y anunció una cifra histórica: 291,9 millones. Aquel presupuesto "expansivo" no solo fue el más grande de la historia municipal reciente sino también el más rápido. Se logró ese objetivo tantas veces ansiado de que el dinero pudiera gastarse ya desde el uno de enero. Para este 2024 el camino se presenta mucho más complicado. Si se toma como referencia la aprobación en Junta de Gobierno, de momento hay un retraso acumulado de 24 días respecto al ejercicio anterior. Pero, además, el regreso de las restricciones fiscales, sumado a la congelación de los ingresos, están abocando al Ayuntamiento a un ajuste presupuestario que distintas fuentes municipales sitúan de momento por encima de los diez millones de euros. En todo caso, nadie quiere confirmar una cifra, porque los distintos servicios se afanan, precisamente, en rascar hasta el último euro para minimizar ese recorte.

El regreso de la disciplina de restricciones fiscales –limitaciones de ámbito europeo suspendidas por la UE durante los últimos ejercicios– no puede llegar en peor momento, porque una visión retrospectiva confirma que, durante estos años de barra libre en reglas de gasto (para alentar la recuperación postpandémica), el Ayuntamiento de Oviedo ha ido perdiendo capacidad de autofinanciación. Ello responde a dos factores: un incremento de costes muy acusado y una congelación, cuando no una caída, en los ingresos.

Ambas cuestiones tienen también una justificación política, consecuencia de determinadas decisiones tomadas por el equipo de gobierno, pero es ahora al ver su traslación a las cuentas del año que viene cuando resulta más complejo armar el puzzle. Un ejemplo muy claro es el incremento de las tasas de basura, que Oviedo decidió, contra del espíritu de la ley, "no repercutírselo al ciudadano". Y lo mismo para el incremento de la factura que pasa Cogersa a los Ayuntamientos. Solo en ese apartado son más de dos millones de incremento en los costes que Oviedo añade al gasto corriente, con la consiguiente desviación.

La renovación de las contratas, en un contexto inflacionista, también ha ido abultando la factura, cuando no se han disparado como consecuencia de estrategias concretas para reforzar determinadas áreas, como en el caso de la iluminación y la campaña de Navidad, que este año superará por primera vez el millón de euros.

Por otro lado, los ingresos no han aumentado lo suficiente para compensar el deslizamiento del gasto. Así, si uno mira con detalle el resultado final de la liquidación de las cuentas de Oviedo de los años 2020, 2022 y 2022, comprobará que la diferencia entre las previsiones de ingresos y los derechos de cobro reconocidos una vez finalizado el ejercicio no ha hecho más que aumentar a peor, duplicándose prácticamente cada año el saldo negativo entre lo que se espera meter en las arcas y lo que realmente entra. En 2020, la cuenta quedó 28,2 millones por debajo de lo que se preveía. En 2021 fueron 43,8 millones menos. Y en 2022 el saldo negativo llegó a los 86,7 millones.

También aquí el gobierno local sufre el resultado de una serie de decisiones en materia de política fiscal. La progresiva reducción del IBI diferencial (el que grava más las grandes superficies) ha impedido que ese impuesto, la gasolina principal de los ayuntamientos, se incremente en estos tres años. La plusvalía, bonificada en Oviedo en la mayoría de los casos después de las sentencias que obligaron a dejar de aplicarla como se venía haciendo, ha pasado a números negativos (consecuencia de las devoluciones de plusvalías recurridas). La licencias tampoco muestran por ahora, y a falta de los datos de este año, una tendencia alcista y ni siquiera las multas de tráfico, lastradas por un problema en la gestión de los aparatos de control (radares y fotorrojos), remontan, habiendo pasado de 5,67 millones en 2020 a solo 1,83 millones en 2022.

Hay otro problema con el que el Ayuntamiento debe contar. Las grandes inversiones de los últimos años que justificaron el presupuesto expansivo de este año no están finalizadas totalmente. Algunas no se han iniciado todavía. Como son inversiones plurianuales, lo que no se pudo ejecutar pasará al año siguiente, salvo que se cancelen las obras. Y si hasta ahora eso no suponía ningún problema, con el regreso de la regla de gasto y las limitaciones para el endeudamiento, todo indica que la mayor parte del músculo inversor que le pueda quedar a las finanzas de Oviedo se lo coman los flecos de los grandes proyectos lanzados el año pasado.

El área de Economía todavía no ha aclarado cómo encajará todas esas piezas ante lo que parece una tormenta económica perfecta. Queda poco tiempo y hay quien apunta ya a que la mejor salida para Oviedo podría ser una prórroga presupuestaria.