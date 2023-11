Un nuevo éxodo en el camino de sor Fernanda

A sor Fernanda García le ha tocado hacer las maletas y dejar Asturias una vez más. La que fuera responsable de la Cocina Económica de Oviedo durante los últimos tres años ha sido nombrada nueva coordinadora de la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para todo el norte de España. Algo que le ha obligado a cambiar la capital asturiana por la localidad coruñesa de Carballo. Apenas una semana después de irse, asegura que su etapa en la Cocina Económica le ha marcado la vida y habla de la institución caritativa como algo único. "Lo que he visto en Oviedo no lo he visto en ningún lado. El apoyo que hay a la Cocina es increíble. A la hora de calcular la comida, las familias pensaban en nosotros como si fuésemos un pariente más", destaca.

Esta monja gijonesa ha vivido una etapa complicada al frente de la Cocina Económica de Oviedo, con la pandemia como protagonista y con el número de usuarios que pasan por el comedor en continuo aumento. Además, tuvo que sustituir a sor Esperanza, toda una institución en la casa que agotó los nueve años como responsable, el tiempo máximo de estancia que permite su congregación en un mismo destino. No obstante, sor Fernanda hace un balance positivo de estos años: "Ha sido una gozada y un honor trabajar en la Cocina Económica de Oviedo. Hay un equipo muy bueno, desde la directiva hasta los voluntarios. Vivimos el covid y la reapertura, pero siempre supimos sobreponernos a las adversidades". Además, la monja dice marcharse "empapada" de la historia de una institución que acumula numerosos reconocimientos tras 135 años dando de comer a los más necesitados. Tras pasar 30 años fuera de Asturias, sor Fernanda solo ha durado tres en la región, algo que se toma con resignación. "Es la vida que he elegido y nunca sabes adónde te va a llevar. En cualquier momento vuelvo", dice. Este nuevo puesto en la congregación amplía sus responsabilidades y su área de influencia. Coordinará a las Hijas de la Caridad en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, donde llevará la batuta en lo relativo a los centros de menores. Por el momento, se marca dos retos: uno teórico y otro práctico. "Lo primero que me toca es adquirir conocimientos a fondo sobre legislación, porque al abarcar varias comunidades autónomas, hay aspectos que varían. Y lo segundo, y más importante, convertir los centros de acogida en hogares para sus usuarios. Que se sientan como en casa y sean felices", recalca. Otro de los campos que coordinará será el de las misiones, una actividad solidaria en la que está costando encontrar relevo generacional. Su sustituta en la Cocina Económica, sor Carmen Lorenzo, también echaba en falta más jóvenes ayudando en el comedor social. Sor Fernanda afirma que "es difícil compatibilizar los estudios con el voluntariado" pero que durante su experiencia en Oviedo comprobó que "si se combinan adaptación e interés, los jóvenes también responden". Sor Carmen Lorenzo coincidió con ella en las juventudes de la congregación, donde ambas ya desempeñaban cargos de responsabilidad desde muy jóvenes. Sor Fernanda espera que disfrute tanto como ella y destaca una enseñanza por encima de todas: "En la Cocina Económica vi que, por muy distintas que sean las mentalidades, todos podemos ser capaces de ayudar".