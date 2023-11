"Todo el mundo teme a la inteligencia artificial, y hasta sus propios creadores piden que se regule su uso; pero eso no sirve de nada una vez que la tecnología ya está en el mercado; los controles deben comenzar en el laboratorio y abarcar todo el proceso, pero de eso nadie quiere hablar". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Felipe Gómez-Pallete, (Reinosa, 1944), ex directivo de compañías, como Inditex o IBM, especialista en el estudio de las tecnologías que ya no son tan nuevas, entre ellas la Inteligencia Artificial que poco a poco se expande por todos los ámbitos de la vida de las personas.

"Un chatbot es un software basado en Inteligencia Artificial capaz de mantener una conversación en tiempo real por texto o por voz, pero en ningún caso razona, ni aprende ni memoriza", recalcó Gómez-Pallete, a quien presentó Juan José Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste.

El ingeniero llamó la atención sobre la velocidad con la que se extiende el uso de estas "inteligencias", que suman millones de usuarios y que procesan una cantidad ingente de datos nunca vista hasta ahora. "La robótica vive un desarrollo inusitado. Este cóctel tecnológico da lugar a una nueva inteligencia que trata de emular los cinco sentidos humanos pero que no es capaz de aplicar el sentido común o el sentido del humor", indicó Gómez-Pallete, empeñado en distinguir entre la IA y el cerebro humano y todas las capacidades que, de momento, las máquinas no pueden asumir. "En realidad, hablar de inteligencia artificial, es contradictorio, es una expresión imbatible desde que nació en los años 50 y además está de moda", señaló Gómez-Pallete, pionero en la investigación sobre inteligencia artificial en España y autor del libro "Qué los árboles no te impidan ver el bosque. Caminos de la inteligencia artificial". "No hay aspecto en la vida del ser humano que no haya sido visitado por la IA", indicó el también autor de "Riesgos y oportunidades para la empresa española", junto a autores como Eduardo Punset, José Luis Sampedro y Luis Racionero, entre otros. El ingeniero insistió en la idea de que tecnología, contrariamente a lo que se dice, "nunca es neutra y siempre responde a los valores económicos de cada época".

Felipe Gómez-Pallete es fundador de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas y desde este laboratorio de ideas impulsa la formación de una sociedad ilustrada para hacer frente a los retos que plantean la tecnología y la inteligencia artificial.