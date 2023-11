Luis Mateo Díez, premio "Cervantes", universitario en Oviedo: "la ciudad entró en mi literatura"

El flamante premio "Cervantes" es un leonés de Villablino al que en alguna ocasión se le ha oído decir en Asturias que de no haber conocido al profesor Emilio Alarcos en la Universidad de Oviedo, donde cursó Derecho, su vida habría sido "un desperdicio". Por eso mismo no ha dudado en participar, en diversas ocasiones, en los actos promovidos por la Cátedra Alarcos. Ayer su directora de la Cátedra y viuda de Alarcos, Josefina Martínez, contaba su ilusión por el galardón, que le pudo transmitir a él mismo en conversación telefónica: "Es un premio merecidísimo y un premio muy personal. A Luis Mateo Díez lo conocí a principios de la década de los ochenta junto a Merino y Juan Pedro Aparicio en un curso sobre narrativa española en Laredo que dirigía Ricardo Gullón y donde participaba también Emilio Alarcos. Han venido muchas veces a la Cátedra, siempre que los llamo siempre están y es una amistad grande la que tenemos. El primer libro que leí de él fue "La fuente de la edad", que me entusiasmó. Lo admiro. Su escritura es muy cervantina pero tiene también una capacidad de ficción que le permite crear un universo muy personal, marcado por la infancia leonesa y la memoria como generadora de sentimientos". Luis Mateo Díez fue universitario en Oviedo en lo que él mismo ha recordado siempre como unos años "muy intensos". "Aquí un jovenzuelo despistado y un poco enfermo como yo encontró grandes amigos y una horas infinitas en ‘Los González’ bebiendo mucho vino, hablando de muchas cosas y eso me abrió mucho la vida y la experiencia de la amistad, del conocimiento y la cultura. Fue una ciudad muy importante que además entró en mi literatura", contó en alguna ocasión a LA NUEVA ESPAÑA. En la misma entrevista en la que relató que, siendo como era un alumno de Derecho, se dejó seducir por las clases de Emilio Alarcos, Josefina Martínez, Víctor García de la Concha, Gustavo Bueno... "Me pasaba mucho por sus clases y seminarios aunque no tenía vocación de estudiante de letras; tampoco de jurista, pero por tradición familiar parecía mi destino".