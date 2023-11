Oviedo mantendrá el volumen actual de inversiones y no recortará las ayudas sociales

No habrá prórroga presupuestaria en 2024. Así lo aseguró ayer en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Oviedo la concejala de Economía, Leticia González, en respuesta a distintas peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo después de que este periódico adelantara el pasado lunes que la situación económica del Ayuntamiento de Oviedo y el regreso de la disciplina fiscal abocan al municipio a un ajuste presupuestario.

La concejala Leticia González no negó que el presupuesto de 2024 vaya a ser inferior a las cuentas de este año, que con 292 millones de euros había marcado un récord histórico en la historia reciente del municipio. Pero tampoco lo confirmó ni dio pistas del tamaño de ese recorte, que según las informaciones a las que ha tenido acceso este periódico parten de una cifra superior a los diez millones de euros por más que todavía se está tratando de amortiguar esa merma. En lo que sí fue tajante, en respuesta a los análisis desarrollados por PSOE e IU, es en el dónde recortará el Ayuntamiento. O, más bien, dónde no lo hará. Los servicios públicos están garantizados, no habrá recortes en las ayudas sociales y tampoco en el apartado de las inversiones, afirmó con rotundidad y visiblemente molesta por este debate anticipado de las cuentas municipales.

El gobierno local afea a la oposición su «demagogia» sobre las rebajas fiscales

González agradeció que sendas preguntas orales de PSOE e IU, formuladas por Javier Ballina y Gaspar Llamazares, respectivamente, le dieran «la oportunidad de aclarar» la situación de la negociación presupuestaria. «Estamos elaborando el presupuesto municipal», explicó la edil responsable del área económica, «y les puedo garantizar que desde el conocimiento profundo de cómo funciona la administración local y cómo se organizan los presupuestos y con el rigor y la seriedad que me caracterizan, les aseguro que se van a garantizar unos servicios públicos de calidad, estén seguros de ello». La prueba de ese compromiso, explicó, la tendrán todos los grupos dentro de poco tiempo. Por dos veces se refirió a esos plazos la concejala. «Estamos próximos a cerrar los números y se les comentará», declaró en primer lugar. Y después habló de que será «en poquitos días» cuando sus anuncios sobre la planificación del gasto para el año que viene se puedan corroborar con cifras.

Esa segunda afirmación la realizó cuando le recalcó al portavoz del PSOE, Carlos Llaneza, que no habrá prórroga presupuestaria, una posibilidad que el propio Partido Socialista había llegado a apuntar semanas atrás y que otras fuentes manejan como un horizonte posible para el equipo de gobierno dada la dificultad de cuadrar las cifras dentro de un contexto de congelación de ingresos.

En ese sentido, el aspecto en el que González se mostró más tajante fue el de descartar esa posible prolongación de las cuentas del año pasado para no enfrentarse a los problemas con los que amenazan las economías de 2024. «Va a haber presupuesto», le soltó a Carlos Llaneza. Y tras afear al portavoz del PSOE y líder de la oposición que hubiese culpado al PP de una «gestión irresponsable», le recordó que en el año 2019 el nuevo gobierno de Canteli, recién llegado entonces al gobierno local, tuvo que hacer frente a un plan económico porque el gobierno tripartito había aprobado el presupuesto en una situación de déficit presupuestario.

En el contexto de un Pleno municipal en el que la oposición apeló repetidas veces a impulsar un clima de diálogo y debate para lograr consensos y en el que acusaron al equipo de gobierno de alentar un falso intercambio de opiniones que en la práctica acaba abortando cualquier iniciativa desde la oposición, Leticia González lamentó la actitud de los grupos de la izquierda y tendió su mano de cara a la negociación presupuestaria. La edil de Economía se mostró «francamente decepcionada» con PSOE e IU pero recalcó que mantiene su oferta de diálogo: «Sigue siendo mi intención sentarme con todos los grupos para comentar los presupuestos en base a realidades, no ir por el camino que destruye». «Me sorprende su actuación», volvió una vez más la concejala. Y se quejó tanto de que no hubiesen dialogado previamente con ella –«yo soy accesible»– como de las críticas referidas a la política fiscal –«hacen demagogia con las rebajas de impuestos cuando lo hacemos en pro de la reactivación económica de la ciudad y vamos a ver los beneficios que genera».

A las preguntas concretas de la oposición, la concejala contestó a medias. Si al edil del PSOE Javier Ballina le descartó la prórroga presupuestaria, no le explicó los plazos que maneja para la aprobación presupuestaria. Ballina había pedido saber «qué plazos concretos maneja» para la presentación de las cuentas, toda vez que el proceso para que estén disponibles para acceder al dinero exigen una aprobación inicial y una aprobación definitiva un mes después. Las cuentas del año pasado, que después de muchos ejercicios de retraso lograron estar en vigor el 1 de enero, había recibido el primer visto bueno de la Junta de Gobierno, previo a su debate inicial en el pleno, a mediados de octubre, con lo que el calendario de 2024 va, de momento, con medio mes de retraso, aproximadamente,

Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, había insistido también en conocer el alcance de «las políticas de ajuste» que el PP iba a poner en marcha para cuadrar los números. La concejala tampoco especificó cómo se trasladará el recorte más allá de que no habrá merma en las ayudas sociales ni en las inversiones.

Pasado el Pleno, preguntada por este periódico por el alcance al que puede llegar la disminución del presupuesto, y que varias fuentes situaban de momento por encima de los diez millones de euros, Leticia González declinó comentar esas cifras y se limitó a reiterar, como había hecho en el Pleno, que la configuración de las cuentas está todavía en proceso y que en cuanto finalice este proceso se conocerán las cifras.