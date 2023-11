"Los plazos de entrega no van conmigo, me gusta dejar volar la imaginación"

Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) recibió la semana pasada el Premio Nacional de las Letras Españolas de 2023 a toda una carrera el mismo día que en Oviedo se reinauguraba el local que ocupó la histórica librería Ojanguren, rebautizada ahora como Matadero Uno. Los dueños del local acogieron la noticia como la aparición de una buena estrella, en tanto que ya estaba previsto que mañana, como así sucederá, a partir de las siete y media de la tarde, esta maestra del relato corto en español presente la reedición de su novela corta "El columpio". Fernández Cubas, que la publicó por primera vez con Tusquets en 1995, prefiere hablar de rescate y sostiene que los años le han sentado bien al libro, cuya trama de cuento gótico en medio de los Pirineos renace ahora para una nueva generación de lectores de la mano de la editorial Firmamento.

–¿Cómo ha recibido la noticia del Premio Nacional de las Letras, qué representa para usted?

–Fue una sorpresa. Es algo que no contemplaba en mi horizonte. Cuando me lo dijeron estaba en mi casa, me llamó una funcionaria y luego me pasó al ministro Iceta que me comunicó la noticia. Podía tratarse de una broma, llegué a pensarlo, pero identifiqué la voz del ministro, le reconocí la voz de escucharlo en televisión. La verdad es que el asombro me duró muchísimo. A los diez minutos empezó a llamarme la prensa y no tenía reacción todavía. Creo que la he tenido después, y estoy muy contenta. Estoy contentísima. Las cosas que no te esperas cuesta un poco digerirlas.

–Aunque usted tiene ya reconocimientos importantes, como el de la Crítica o el Nacional de Narrativa por "La habitación de Nona".

–Pero este premio es a la trayectoria, y los demás eran a un libro en concreto. Y yo ahora no tenía ningún libro recién salido, con lo cual es un reconocimiento que me ayuda mucho, me encanta. Y como no estoy en redes pero sí tengo las redes de mis amigos, lo que más me ha gustado es ver que mi alegría es una alegría muy compartida. Eso me ha alegrado muchísimo.

–Su trayectoria ya permite echar la vista atrás y lanzar una mirada conjunta, de obra. ¿Qué es lo que ve cuando analiza su producción?

–Lo que veo es coherencia. Desde que empecé publicando mi primer libro, "Mi hermana Elba", mi mundo sigue siendo el mismo, solo que cada vez me complico más, aumenta la exigencia. Cada vez me impongo más dificultades, aunque sobre todo lo que deseo es que el lector no se dé cuenta, que el lector lea con facilidad. Ahora es distinto, pero en aquellos momentos en que empezaba a escribir, en el año 80 en que salió mi primer libro, era arriesgado hablar de esos textos míos que están en el umbral de la realidad y la ficción. Empecé por ahí, que es mi mundo. He seguido por ahí y creo que no me ha costado nada, porque lo más fácil es ser fiel a una misma, y yo lo he sido a mi mundo y a ese primer libro mío. Por otra parte, y también lo reconozco, yo me tomo mi tiempo, porque también está la vida, que discurre paralela.

–Viene a presentar "El columpio", un libro de 1995 que se reedita ahora. ¿Qué ha pasado con esta novela corta?

–Yo creo que en realidad, más que una reedición es un rescate. "El columpio", por las razones que fuera, fue un libro que incluso a algunos de los que me han seguido desde el principio se les pasó. Ahora estoy muy contenta con este rescate, porque ha llegado a un público que no me conocía. Y la verdad es que es muy curioso, porque sigue vigente, aunque he visto el paso del tiempo.

–¿A qué se refiere?

–Cuando escribí y publiqué "El columpio" no había móviles, ni mails, y, claro, había fondas, lugares apartados, una estafeta de correos. Todo esto ahora, con la facilidad del mail y de los móviles hace que quede todavía mucho más antiguo. Favorece al relato, la sensación de aislamiento se agranda. A eso me refiero con que me he dado cuenta del paso del tiempo. Y como me había quedado un poco perdida, yo también he podido leerla como si no fuera la autora. Ha sido una experiencia muy interesante. Normalmente una cree que se acuerda de todos sus libros, y sí me pasa con los con los cuentos, porque los revisas para las antologías, o te hacen leer alguno; pero "El columpio" había quedado por ahí, columpiándose.

–¿Y de dónde salió este rescate?

–Esta novela lo publicó Tusquets, y el director de Firmamento, Javier Vela, se interesó por ella y dejó caer que si algún día los derechos quedaban libres él estaba interesado en "El columpio" para que nuevas generaciones lo descubriesen. Yo no me lo pensé dos veces, efectivamente estaba libre y la editorial me gusta mucho.

–¿Por qué dice que en su momento fue un libro que se despistó?

–Tuvo sus críticas y en ese sentido fue bien, pero tuvo una existencia breve y hay gente a la que se le pasó, mucha gente que no sabía que existía. Supongo que son coyunturas. No sé por qué.

–Maestra del relato. ¿Por qué esa predilección por el formato breve?

-Porque siempre he privilegiado la intensidad frente a la extensión. El género cuento me parece maravilloso para burlar el espacio, el tiempo, y sobre todo, por la economía del lenguaje. La intensidad que implica me gusta mucho. Me gusta mucho, y no solo como autora. Aunque es un género difícil, porque a la que te equivoques es implacable. El cuento es una aventura muy grande, y me gustan mucho los lectores de cuentos, que son el cómplice del autor de cuentos. Son gente que no les gusta que les repitan las cosas hasta la saciedad. Lectores activos e inteligentes a los que les propones una aventura y siguen contigo.

–El cuento, en estos tiempos acelerados...

–Pero la velocidad del cuento es largamente breve. Porque, como es intenso, hace que el lector, al llegar al punto final, siga elucubrando en su cabeza. Va más allá del número de páginas.

–Yo le quería preguntar, por más que no esté en las redes, por la velocidad en las comunicaciones de este tiempo.

–Yo me dediqué algo al periodismo, y me gustaba mucho, pero la cosa de las entregas, las fechas, los plazos... Eso no va mucho conmigo. Me gusta dejar volar la imaginación y si los periódicos dependieran de mí se irían al desastre, porque me gusta imponer yo misma el ritmo. Si no estoy en redes es porque no tengo tiempo. A medida que cumples años los días se acortan, me falta tiempo y no quiero dispersarme en redes. Me gusta mucha disfrutar de la vida y me gusta apurar ese tiempo. Disfrutar cada momento.