"Capi" pide ayuda para que la Inteligencia Artificial recupere su voz

"Para los que no me conocéis mi nombre es José Luis Capitán y soy enfermo de ELA desde hace más de 9 años. Estoy tratando de encontrar a un experto en Inteligencia Artificial y como no doy con él no se me ocurría mejor manera que hacerlo por las redes sociales, a ver si tengo suerte. Mi objetivo es que el dispositivo a través del cual me comunico lo hiciese con mi propia voz, algo que pienso que la Inteligencia Artificial podría hacer sin problema. Creo que esto sería muy emocionante para mí y para los que me rodean", escribió el viernes, en su perfil de una red social el exatleta internacional residente en Colloto.

En apenas unas horas el post ya había sido compartido por más de un millar se seguidores, y así sigue, haciéndose viral por el mundo entero y logrando que ya hayan contactado con "Capi" y su familia expertos interesados "de Galicia, de Bilbao, de Madrid, de Estados Unidos..." relata su mujer, Teresa Pérez, abrumada por la actividad desenfrenada que iba recogiendo su teléfono durante todo el día de ayer, y al que no podía prestar atención hasta que no acabara su jornada de maestra. Es la última iniciativa de su marido, un hombre empeñado en no ponérselo fácil a su enfermedad. Como cuando se empeñó en seguir dando clase pese a tener sus fuerzas ya muy mermadas; o como cuando afronta gestas deportivas con las que le da visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y con ello impulsa un poco la investigación que solo logran las cosas que interesan. El penúltimo arranque de José Luis Capitán fue conocer a Eliud Kipchoge, el maratoniano ganador del premio "Princesa" de los Deportes 2023. "Y una vez que lo logró, ya se marcó otro objetivo. Yo ni sabía que había hecho ese llamamiento en redes sociales. Me enteré cuando ya estaba todo en marcha", relata su mujer. Lo que sí que sabía Teresa Pérez es que hace tiempo que José Luis Capitán estaba interesado en personalizar su voz. Esa que emite el dispositivo que interpreta las palabras y las frases que el propio "Capi" compone con su tablet y un lector ocular desde que sus neuronas dejaron de enviar mensajes a los músculos y le impidieron primero mover las extremidades y luego hablar. Lo que busca Capitán ahora es que esos equipos, que no solo usan enfermos de ELA, puedan dejar de tener solo unos cuantos tonos estándar. "Es como si oyeras hablar a Siri, y dos o tres opciones más. A él le parece que es muy impersonal y siente que los enfermos tendrían un poco más de dignidad si los sonidos se emitieran con una voz como la que tenían antes", añade Teresa. Un truco más para que su hija pequeña no tenga la sensación de que tiene un "papá robot", como él ha dicho en más de una ocasión. "Sabemos que existe esa posibilidad. Pero no tenemos ni idea de cómo llegar a quien sea experto en ese desarrollo. Tenemos mucho material grabado con la voz de José Luis, entrevistas y reportajes de antes de que la enfermedad le condicionara mucho la voz, para que puedan usarlo y que sea de ahí de donde saquen la original", explica la esposa. Lo que no podrán es usar las grabaciones "en las que hace de speaker de pruebas deportivas, porque ahí se suele hablar en un tono de voz muy alto y con énfasis...y tampoco queremos que cuando hable se asuste nadie", dice entre risas. Está claro que la ELA ha podido con los músculos de "Capi", pero no con su fuerza.