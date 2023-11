Los vecinos de San Claudio piden seguridad tras sufrir varios actos vandálicos

Una oleada de "actos vandálicos" registrados a lo largo de las últimas semanas ha puesto en alerta a los vecinos de San Claudio, que reclaman más seguridad y vigilancia policial para que no se repitan este tipo de incidentes. "No es que sea algo alarmante, pero no queremos que la cosa vaya a mayores y estamos preocupados", explica Luis Miguel Fernández Lorenzo, que es el presidente de la asociación vecinal de San Claudio.

Una de las gotas que colmó el vaso fue la rotura de los cristales que protegen los laterales de la marquesina del autobús urbano en la zona de San Roque. Las lunas aparecieron destrozadas y algunos de los vecinos atribuyen este suceso a "alguno menores conflictivos" del centro de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de Loriana. "Hubo una temporada en la que no había ningún problema con ellos, pero a veces sí que es verdad que llegan algunos nuevos y se producen incidentes. No es que sean todos, ni mucho menos, pero entre tantos siempre te encuentras con algunos que son problemáticos", afirma el representante vecinal. Luis Miguel Fernández señala además que en las últimas semanas ha aparecido roto un cristal del centro social, ha habido un robo en un coche y se ha denunciado la sustracción de un monopatín. "Además, el parque que hay al lado del centro social está sin iluminar y algunos vecinos tienen miedo de pasar por ahí porque está lleno de chavales que los molestan", dice Fernández. Los vecinos de San Claudio ya organizaron manifestaciones en el año 2018 para exigir más control sobre los MENA. "No queremos que vuelva a pasar lo mismo", subraya el presidente vecinal.