"Consigo vestir a estrellas como Beyoncé dando la lata, o me escriben o los busco"

Hace dos días que Arturo Obegero cumplió los 30 años, apenas tres que creo su propia marca de moda y ya ha vestido a Harry Styles, a Beyoncé y a Adele. Es talentoso y apasionado, también un gran trabajador. Odia esa frase de «haz de tu pasión tu trabajo, y no trabajaras nunca», porque él lo ha hecho y dice que «es un currazo». Hoy se subirá a la III Pasarela Campoamor, a recoger el primer premio que otorga el certamen de moda local. Mostrará sus diseños y compartirá escenario con Ágatha Ruiz de la Prada e Isabel Sanchís, entre otros profesionales de la moda.

–Nunca ha desfilado en España.

–Este es mi primer desfile en España, aunque no es un desfile al uso: me dan un premio, voy a tener la ropa expuesta y a mantener una conversación sobre el escenario.

–Una de sus ilusiones es hacer un desfile en Tapia.

–Me encantaría hacer un megadesfile en el puerto de Tapia y traer a toda la industria, editores, estilistas, artistas, para mostrarles de donde vengo y toda la belleza que tenemos aquí.

–En sus diseños recurre a referencias asturianas, incluso cristales recogidos por los vecinos en la playa de su pueblo.

–Con ellos hicimos un top, también joyas. Yo soy de barrer para casa, tanto para España –con colecciones inspiradas en Antonio Gades y el flamenco, o en Ruven Afanador, que fotografió a los matadores con los pantalones altos abiertos– como para Asturias: aquí traigo un vestido de la colección «Song to the siren», inspirada en la belleza de mi pueblo, lo hemos llamado «Xana» y es una versión más moderna del personaje mitológico. Al hacerlo quería hablar de la necesidad de salvaguardar la belleza de mi pueblo de ese proyecto horroroso de la mina. Con la poca voz que tengo quería luchar contra eso.

–Tiene influencias muy eclécticas, pero también muy clásicas.

–Comparado con mis compañeros de clase, soy de los clásicos. Yo soy de Tapia, y mi familia de Oviedo es más clásica, y ese tipo de elegancia se traslada a mis diseños. Mis referencias son desde la alta costura de los años 50 de Balenciaga hasta un ballet de Nijinsky o Nureyev, mezclado con las raves, con unos anime japoneses que se llaman «Vampire Blood Hunter»... Lo que a mí me gusta es coger todo eso, crear mi propio coctel y quedarme en la esencia. Ves una pieza supersencilla, pero dentro hay muchas referencias. Dentro de lo críptico y lo esotérico que pueda ser un diseño, mi intención es que sea bastante limpio, «minimal». Y dramático, eso sí, muy teatral.

–Por eso tiene tanto éxito entre la gente del espectáculo, pero eso es difícil de trasladar a la calle. ¿En qué tipo de mujer o de hombre piensa cuando crea un traje?

–Cuando diseño no pienso ni en hombre ni en mujer, hago ropa y ya está. La ropa es ropa, un trozo de tela, si conectas y te hace sentir especial… Eso es lo único que necesitas. Cuando haces una colección comercial o para la Paris Fashion Week el 80 por ciento va con piezas más ponibles, pero mantiene tu esencia, sobre todo en los detalles. Nada que ver con trabajar con una artista como Beyoncé o Adele, con piezas más personalizadas, que tienen que tener en cuenta qué quieren transmitir, su puesta en escena... Aunque la parte más ponible, si alguien me lo pide, también se puede personalizar, hacer a medida, con prendas exclusivas: me gusta esa idea del prêt à couture.

–¿Le siguen llegando pedidos por Instagram?

-Sí, Instagram es lo que está creando mi carrera. Todo lo de Harry Styles, Beyonce… es por ser un pesado en redes sociales, estar todo el rato dando la murga, escribiendo a la gente. Tienes que vender tu moto. Yo soy mi propio agente de prensa y un pesado. La gente ve estos nombres y piensa que tengo un equipazo. Mi equipo somos cuatro gatos: yo en casa, Andrea Orejas que es mi estilista y está.

–¿Por qué eligió París para establecerse?

–Primero estuve en Londres, allí me exprimieron para sacar lo mejor de mí, que es lo que hacen con todos. Me gradué en 2018 y me fui a París porque me salió curro. Londres mola mucho, pero laboralmente es más complicado, marcas grandes hay dos, Burberrys y Alexander McQueen; en París hay más. Yo, con mis ambiciones y mis objetivos, tengo que estar donde se cuece todo.

–¿Siempre quiso tener su propia marca?

–Eso fue cambiando. Lo que siempre he querido ser es el director creativo de una marca potente. Cuando empecé a trabajar para Lanvin, me di cuenta de cómo funciona la industria y ahí dije: «Tengo que hacer mi propia marca, tiene que ser ahora o me voy a quedar con la espinita», pero sigo pensando lo mismo, quiero ser el director creativo de una gran marca.

–¿Ha pensado en cuál?

–Sí, claro. Quiero ser el primer español director creativo de Balenciaga después de Cristóbal Balenciaga, o de Yves Saint Laurent, que también me gusta mucho. A mí me gusta lo clásico, pero para romper esa elegancia y darle un toque más esotérico.

–¿Qué quiere decir con eso?

–No tan mainstream, especial, exclusivo a nivel de gusto.

–Vestir a una superestrella como Beyoncé, ¿cómo se consigue?

–Dando la lata, o me escriben o yo los busco. No puedo estar más agradecido, aunque me he dado cuenta de que ahora si no vistes a las estrellas más grandes no existes o no eres relevante, cuando no tiene nada que ver: los mejores diseñadores del mundo que yo conozco no los conoce ni dios. Ese es un escaparate muy bueno, pero deja ver que la moda depende mucho de las celebrities y de la fama. La fama es la moneda de cambio, me horroriza, pero… Yo tengo la suerte de vestir a artistas a los que admiro.

–¿Vestiría a alguno si no fuera así?

–Ahora mismo, que necesito el dinero, sí. La gente piensa que estoy montado en el dólar y no es así. Además, trabajar con alguien que no te gusta es un reto, te empuja, puedes darle la vuelta, llevarlo a tu terreno. Si el proyecto es interesante…

–Al revés, ¿a quién le gustaría vestir?

–Rosalía me encantaría, lo digo en todas las entrevistas por si me lee; me gusta mucho Bjork; Lady Gaga es la mítica, porque puedes hacer algo extravagante; Tilda Swinton; Penélope Cruz en los Oscar, molaría que fuera de algo español…

–¿Y Rodrigo Cuevas?

–Bueno, sí. Eso ya está, estamos en ello. Es un artistazo brutal, todo lo que sea modernizar la cultura asturiana y llevarla fuera, y el rollazo y el estilazo que tiene.