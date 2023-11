Alarma en Las Regueras tras registrarse tres robos en casas y varios intentos más

El robo registrado el pasado jueves en una casa de la localidad de Mariñes ha vuelto a levantar la alarma entre los vecinos del concejo de Las Regueras, que llevan varias semanas preocupados por la presencia de ladrones en el municipio. De hecho, la Guardia Civil ha confirmado que a finales del mes pasado se registraron denuncias por otros dos asaltos en El Escamplero y que sus agentes están vigilando la zona para tratar de atrapar a los autores si vuelven a actuar.

La propia alcaldesa del municipio, la socialista Maribel Méndez, asegura tener constancia además de "varios intentos" de asalto que no llegaron a consumarse por distintos motivos. "Hace como mes y medio intentaron entrar en una vivienda por una ventana y a plena luz del día, pero estaban los dueños en casa y no pudieron llevarse nada", explica Méndez.

Algunos vecinos sostienen que el de Mariñes no es el único robo consumado de los últimos días y que ya ha habido otros en casas de Los Arroxos y Sienra, aunque estos asaltos no han sido confirmados por la Guardia Civil. No obstante, desde el Instituto Armado advierten de que muchos robos en casas no son ni siquiera denunciados y tienen en cuenta las denuncias vecinales. De hecho, el número de patrullas y de agentes de paisano que trabajan en Las Regueras desde hace semanas es bastante más alto de lo habitual.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que por el concejo circula incluso un perfil de los ladrones. Está corrido que son al menos un hombre y una mujer –hay quienes incluyen a otro varón entre los sospechosos– y que pueden formar parte de una banda organizada que ya ha operado en San Claudio y otras zonas de los alrededores. En todos esos asaltos se ha seguido el mismo modus operandi: los ladrones entran por la ventana y se llevan dinero y joyas antes de salir huyendo a pie. Lo hacen en muy poco tiempo.

Además de los robos en Las Regueras, la Guardia Civil también tiene constancia de otro en una vivienda de Sograndio y de algún caso en San Claudio. Además, los agentes han iniciado una investigación para esclarecer un total de cinco robos en diferentes puntos de Corvera en menos de diez días, un concejo que se encuentra muy próximo a las Las Regueras.