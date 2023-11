Obegero triunfa en el Campoamor: "Quiero que la gente se empodere con mi ropa"

El asturiano Arturo Obegero fue el protagonista indiscutible de la Pasarela Campoamor, el certamen de moda que ayer se celebró en Oviedo y que ya va por su sexta edición. Hubo aplausos para todos los diseñadores, para Isabel Sanchís y su hija Paula Maiques, que presentaron las prendas que merecieron el premio a la mejor colección en la pasada Madrid Fashion Week; para Ágatha Ruiz de la Prada, que repetía en la pasarela ovetense, y también para los trajes de novia de Josechu Santana y para Malne y Charmé, que también desfilaban, pero ayer, el triunfador de la noche fue Obegero.

El joven tapiego, que recibió el primer premio que otorga la Pasarela Campoamor de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de la directora del certamen, Graciela Suárez, entró en el escenario mientras sonaba el "As it was" de Harry Styles, la canción del vídeo que viste sus diseños. Compartió unos minutos de conversación con la presentadora del evento, Alicia Suárez Hulton, habló de su pueblo, de sus comienzos, de la abuela Palmira que da nombre a una de sus colecciones, de cómo trabajaba de camarero en su pueblo para pagarse los estudios y de cómo cuando fichó por Lanvin se subió al Eurostars con todas sus pertenencias en bolsas de Ikea y se plantó en la capital de la moda.

Allí aprendió que "en la industria de la moda hay mucho ego, mucho narcisista, lucha de poderes" y, en su opinión, eso está fuera de lugar: "Al final hacemos ropa, no hace falta todo eso". Al acabar su contrato con Lanvin se aventuró con su propia marca. "Hice mi primer desfile cuatro días antes del primer confinamiento en París", recordó, y aquello podría haberle hecho desistir, pero no: "Cuanto más complicado es más te engancha y más te empuja".

"He tenido suerte, sí, pero he trabajado mucho", confesó el joven diseñador, con sus flamantes 30 años, cumplidos hace un par de días. Cuando ultimaba el vestido para el espectáculo de Beyoncé ni siquiera dormía. Ahora, agradecido, siente que está recogiendo "los frutos del sacrificio".

Obegero hizo reír al público con su espontaneidad y dejó jugosas reflexiones: "Yo quiero que mis valores, culturales, políticos y emotivos, se vean en mis creaciones"; "la ropa te ayuda a empoderarte, la moda es un reflejo del mundo"; o "Quiero que la gente se empodere vistiendo mi ropa".

Emocionado por el homenaje de sus paisanos y lloroso sobre las tablas del Campoamor, dedicó el premio a su madre y su familia, sentados entre el público, a su pequeño equipo en París, a su novio y a su pueblo, Tapia de Casariego, que siempre va con él.