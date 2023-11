Pablo García González (Oviedo, 40 años) es el director general de AFA Formación Continua, una empresa que acumula casi tres décadas dedicándose a la formación profesional en Asturias. Ha sido nombrado recientemente vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), cargo que compagina con la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE), la vicepresidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la presidencia de Cecap Asturias, la patronal mayoritaria del sector de la formación en la región. En esta entrevista, repasa sus retos en el nuevo cargo, la situación económica actual y las oportunidades de emprendimiento que están surgiendo en Asturias.

–¿Qué supone para usted ser el nuevo vicepresidente de los jóvenes empresarios españoles? Es el cuarto cargo de responsabilidad que ostenta.

–Supone un reconocimiento al trabajo. Más allá de egos personales, es importante que los asturianos pintemos algo más en Madrid. Por otro lado, no es falsa humildad, pero creo que a mí me toca ocupar demasiados cargos fruto de la falta de iniciativa de la gente joven para asumir estas responsabilidades. Algunos de los puestos que desempeño son redundantes, en el sentido de que los intereses que defiendo son los mismos. Es posible compaginarlo todo gracias al equipo que tengo detrás y dedicando muchas horas que le robas a familia y tiempo libre.

–¿Se sigue siendo empresario joven a los 40 años?

–En realidad me queda un año, así está marcado en las normas de estas asociaciones. Es verdad que, por mi cargo, a veces la gente se espera un chaval en vaqueros y camiseta...

–¿Qué retos se marca para esta nueva etapa?

–A nivel estatal quiero ayudar en la medida de lo posible a los jóvenes empresarios asturianos, porque muchas políticas emanan de los ministerios y más abajo no hay tanto poder de interlocución para conseguir cosas, ya que las comunidades autónomas no tienen competencias. Luego a nivel general, nuestro fin es conseguir que España y Asturias sean más emprendedoras y que se anime más gente joven para conseguir que en el día de mañana haya más empresarios. Esta es la clave del Estado de Bienestar y un objetivo muy noble por el que luchamos. Además, de él depende nuestro futuro.

–Asturias es, junto a La Rioja, la región de España con menos actividad emprendedora.

–Históricamente hemos sido una comunidad muy penalizada en emprendimiento. Soy muy pesado con el sistema educativo: hay recursos más que suficientes, pero mientras que no seamos capaces de entender que el fomento de la cultura emprendedora es prioritario y tiene que estar en el currículum desde edades tempranas, no conseguiremos darle la vuelta a la tortilla. Siempre pongo el ejemplo de mi hijo mayor, que cuando tenía siete años y pasábamos en coche cerca de Avilés vio una fábrica y rápidamente lo asoció a algo malo y que contamina. La escuela ha construido un pequeño ecologista, pero nadie le ha explicado todo el trabajo y el beneficio social que genera esa fábrica.

–¿Qué consejo le daría a los jóvenes para emprender?

–Está de moda el tema de las "startups" que buscan un crecimiento muy rápido y es un modelo que me parece muy bien, pero creo que se están lanzando mensajes equivocados que conducen a la teoría del pelotazo. La innovación va en el ADN de cualquier empresario y sin tecnología una empresa no sobrevive, pero no hay que forzar modelos innovadores de base. Para ser empresario y triunfar no hace falta ser inventor, tecnólogo e informático, basta con tener iniciativa y buscar una propuesta de valor. Percibo que los jóvenes le han dado vuelta a sus vidas y son gente que ambiciona tener impacto en aquello que hacen. Es una buena base para el emprendimiento, aunque les aconsejo que vuelvan a la cultura del esfuerzo. Ser empresario no es un camino de rosas, pero levantarte los lunes por las mañanas y hacer para ti no tiene precio.

–¿La fiscalidad tiene mucho que ver en la falta de emprendedores?

–Obviamente, si la gente que emprende ve que su sacrificio no va a tener retorno, no tiene sentido complicarse la vida. La carga fiscal en Asturias es excesiva y esto hay que sacarlo de debates ideológicos porque estamos todos en el mismo barco. Los empresarios están encantados de pagar impuestos si esto no les resta competitividad. Pero hay que competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios. Como presidente asturiano y vicepresidente nacional, defiendo una armonización fiscal a la baja. La competencia no le aporta nada bueno a nuestro país.

–¿Cómo valora la situación económica en la región?

–Soy optimista. Se han juntado una serie de factores que, si somos capaces de enlazar, pueden marcar el futuro para bien. Urge aprobar la Ley de Proyectos Estratégicos para aprovechar todo el potencial que tenemos. La Zalia, el puerto del Musel, la creación del Área Metropolitana, el corredor atlántico, la autopista del Mar y, sobre todo, la llegada del AVE. Son oportunidades de crecimiento económico y de emprendimiento que no podemos desaprovechar.

–¿En qué puede repecutir la llegada de la alta velocidad?

–Con precios y frecuencias razonables, va a ser un espaldarazo para Asturias, muy importante tanto para trasladar personas como mercancías. Va a afianzar el sector turístico y puede facilitar el retorno del talento. Cuando se habla de traer a personas con vínculos con Asturias desde Argentina u otros sitios, siempre pienso que tenemos que luchar por los asturianos en Madrid. Son gente que tuvo que migrar por la crisis de 2008 y ahora está construyendo familias. En un momento clave de su vida podrían deslocalizar su empleo y regresar a Asturias con el AVE.

–Su empresa ha cerrado el gimnasio que tenía en Oviedo desde hace 25 años. ¿Cambian los modelos de negocio?

–Hay ciertos negocios locales que cada vez les cuesta más competir. Mi padre abrió el gimnasio en su día con una propuesta disruptiva, alejándolo de los culturistas y las artes marciales. Nos fue muy bien y luego nos defendimos como pudimos, pero era la crónica de una muerte anunciada. La competencia mal entendida desde lo municipal, más los fondos de inversión y cadenas de bajo coste nos abocaron al cierre a unos cuantos.

–Centra ahora sus esfuerzos en la formación profesional...

–Es el presente y el futuro de la formación. España tiene una deficiencia en titulación media y habrá un crecimiento importante del negocio en los próximos años. Abre las puertas a la Universidad, al mercado laboral, a oposiciones, al autoempleo. Pero queda camino por recorrer en el tema del desprestigio. Ya hemos comprendido que la Formación Profesional es necesaria, pero la queremos para el hijo del vecino, no para el nuestro.