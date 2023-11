El lobo mata cinco ovejas en una finca de la parroquia ovetense de Puerto a plena luz del día: "Acabarán comiendo personas"

Cuando Amador García llegó a la finca de Puerto en la que estaban sus nueve ovejas vio a una de ellas tirada muy cerca del camino de entrada, cosida a dentelladas y cubierta de sangre. Otras cuatro estaban pegadas al cierre de la finca, "muy nerviosas y atemorizadas", algo que no se le escapa a un hombre de campo y que le hizo prever la escabechina que iba a encontrar a continuación. "Las otras tres también estaban muertas y alguna totalmente deshecha. Se nota que ha sido más de un lobo por las heridas y porque se han comido mucho en muy poco tiempo", explica Amador, que ayer estaba completamente abatido por la pérdida de sus animales. "A mi mujer le caían las lágrimas cuando se enteró de lo que había pasado y a mí también me dan ganas de llorar. A esos a los que les da pena que se maten los lobos tendrían que sentir lo que siento yo ahora mismo. Quería a esos animales y los mimaba, comían en mi mano y me seguían como perrinos", afirma con tanta pena como indignación.

Uno de los detalles que más preocupa del ataque de ayer en Puerto –una parroquia de poco más de 180 habitantes, entre Caces y Las Caldas, es que se produjo a plena luz del día y en una finca situada junto a un núcleo de casas totalmente integradas en el pueblo, a escasos cien metros de la iglesia de la localidad. "El lobo ya me había matado otras siete ovejas hace unos siete años, así que desde entonces siempre las guardo por las noches, nunca duermen fuera de la cuadra", relata Amador García, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo entre los años 2011 y 2015. "Uso los animales para que limpien los praos y las llevé a la parcela de un vecino a eso de las diez de la mañana. A las doce menos cuarto me avisó una señora de que había una oveja muerta. No pasaron ni dos horas", señala. "Esto ya es insoportable e indignante. Mi padre tuvo ovejas toda la vida y nunca pasó nada, pero ahora hay superpoblación de lobos, los tenemos aquí al lado. Si no se toman medidas cuanto antes, cuando ya no tengan ovejas que comer acabarán comiendo personas", asegura Amador García.

El propietario de las ovejas devoradas por los lobos afirma que el ataque de ayer no es un hecho aislado. "Últimamente me he enterado de casos similares en Caces, Palomar, Siones, Lavarejos o La Mortera, donde esta misma semana atacaron a un ternero. No obstante, lo mío ya pasa de castaño oscuro porque ha sido por la mañana, con un día de sol y a menos de diez kilómetros del centro urbano de Oviedo", subraya. Sólo en Caces y Siones, como ya publicó este diario, los lobos acabaron recientemente con dos ovejas, una cabra y una burra de sólo cinco meses.

Amador García tiene muy claro que las políticas sobre la protección del lobo tienen que cambiar. "Hay que matarlos para que ellos no maten a animales domésticos, como toda la vida se hizo en los pueblos. Lo que pasa es que las decisiones sobre la gestión del lobo las toman personas que no tienen ni idea de lo que es vivir en las zonas rurales y que lo que están provocando es que ocurran cosas como las que están ocurriendo en los últimos años", critica García. "Hay que respetar a la gente que todavía vive del campo, que además de tener muchísimo mérito es la que conoce la naturaleza, no como algunos que van de ecologistas y de proteger a los animales siendo unos auténticos ignorantes", añade indignado.

Amador García no tenía ayer consuelo. Dice que en casos como estos de nada sirven las indemnizaciones que reciben los propietarioscuando sufren ataques como el que acabó con cinco de sus nueve ovejas. "No quiero el dinero para nada. Algunos no entienden que el disgusto que tengo no se paga con dinero. Que les den esos euros a los ecologistas para que sigan tomando cafés en la calle Uría y sin enterarse de nada de lo que pasa en los pueblos. Luego los llamas, no vienen en el día y te ponen aún de peor humor porque ponen en duda que los ataques sean de lobo. Que si fue un raposu, que si un perro... Es indignante", dice.