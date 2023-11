Canteli exige medidas contra los lobos: "Están cerca de la ciudad, son un peligro para los vecinos"

Los vecinos de la zona rural de Oviedo le han visto las orejas al lobo últimamente en demasiadas ocasiones y por eso el alcalde le exige al Principado que tome medidas contundentes "cuanto antes" para frenar los ataques de estos animales en el municipio. El último, registrado este domingo en la localidad de Puerto, a escasos diez kilómetros de la plaza del Ayuntamiento, se saldó con cinco ovejas muertas a dentelladas y ha provocado la reacción de Alfredo Canteli. Al alcalde se le encendieron las alarmas al enterarse de que dicho ataque, publicado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, se produjo a plena luz del día y en una zona habitada. "Estamos ante una situación que requiere una rápida actuación de la administración autonómica", sostiene Canteli.

El alcalde de Oviedo teme que el problema que hoy afecta principalmente al ganado acabe convirtiéndose en un riesgo para los propios humanos. "Por ahora estamos hablando de ovejas, pero cualquier día podemos estar ante un ataque a personas por parte de unos animales que están sobreprotegidos y con una población cada día más numerosa", asegura con contundencia Alfredo Canteli. "Si una manada se atreve a actuar a pleno día y a pocos metros de una casa habitada –Puerto es una parroquia que tiene alrededor de 180 habitantes y está situada entre Caces y Las Caldas– no es descabellado temer que puedan atacar a cualquier persona con la que se encuentren. Y si algo hay que proteger es a las personas y, por supuesto, también a los animales domésticos", añade el alcalde.

Canteli sabe que lo de Puerto no ha sido un hecho aislado. En Oviedo se han registrado ataques recientes que se atribuyen al lobo en Caces, Palomar, Siones, Lavarejos o La Mortera, donde esta misma semana atacaron a un ternero. Sólo en Caces y Siones, como ya publicó este diario, los lobos acabaron recientemente con dos ovejas, una cabra y una burra de sólo cinco meses. "No ha sido un hecho excepcional, ya que por la misma zona de Oviedo ya se han registrado más incidentes con estos animales. Ya no se trata de ataques en zonas de montaña, los lobos están, como bien señalan los vecinos de Puerto, a sólo diez kilómetros de Oviedo y en unos pueblos habitados", advierte Canteli. "Los ganaderos y los vecinos tienen toda la razón cuando reclaman mayor protección contra el lobo y creo que ya se han registrado suficientes ataques en toda Asturias para que seamos conscientes de que nos enfrentamos a un problema real que no puede ser ocultado con propaganda ecologistas", añade el alcalde de Oviedo.

En este sentido, Alfredo Canteli le pide al Gobierno regional que tome medidas cuanto antes. "El Principado tiene que actuar porque estamos ante un problema que afecta cada día a más asturianos. Tendrán que defender ante el Gobierno de España la posición de los ganaderos y vecinos para que se permitan medidas para controlar la colonia de lobos y para mejorar y agilizar las ayudas a los ganaderos y vecinos afectados por estos ataques", dice Canteli, que va más allá y pone sobre aviso al Gobierno regional. "Si se llegan a producir ataques a personas, alguien en el Principado de Asturias tendría que asumir esta grave responsabilidad", dice.

Amador García, el dueño de las ovejas que mataron los lobos en Puerto el pasado domingo, recibió ayer la llamada del alcalde para interesarse por lo ocurrido. García, que concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo entre los años 2011 y 2015, le agradeció el gesto y le dijo lo mismo que le comentó a este diario después de lo ocurrido. "Lo que pasa es que las decisiones sobre la gestión del lobo las toman personas que no tienen ni idea de lo que es vivir en las zonas rurales". Canteli le dio la razón.