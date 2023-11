Ciudad Naranco pide que se derriben las naves okupadas de Almacenes Industriales

La presencia de okupas en algunas de las naves abandonadas de la calle Almacenes Industriales, en el barrio de Ciudad Naranco, sigue siendo un problema para los vecinos a pesar de que la concejalía de Seguridad Ciudadana ya ordenó hace meses el cierre de algunos de esos inmuebles y de que otras naves de la zona han sido tapiadas recientemente por sus propietarios con el fin de impedir el acceso al interior. Las asociaciones del barrio consideran que esas medidas no son suficientes y le piden al Ayuntamiento que ponga todo de su parte para mediar con los dueños de los inmuebles declarados en situación de ruina y conseguir que se derriben.

"Se cierran las naves por un lado y abren un agujero por el otro. Esta situación no se va a arreglar hasta que esos inmuebles se derriben. Sabemos que pertenecen a fondos de inversión o a empresas privadas, pero le pedimos al Ayuntamiento que se mueva para intentar conseguir esos derribos", dice Rubén Fernández, presidente del colectivo Ciudad Naranco Existe. "Ya no es solo que los vecinos tengan miedo de pasar por esta zona del barrio, es que un día vamos a tener que lamentar una desgracia. La mayoría de esas naves están totalmente en ruinas y un día vana caer sobre la gente que está dentro. Por no hablar de los riesgos de incendio y de otros muchos problemas", añade Fernández.

La calle Almacenes Industriales, que siempre fue usada como zona de aparcamiento en un barrio en el que cada vez es más difícil estacionar, es ahora un lugar que los vecinos evitan. "Esa zona está muy degradada en todos los sentidos. Estamos a cinco minutos de la calle Uría y estamos seguros de que Almacenes Industriales puede ser una zona muy atractiva para la expansión de la ciudad si se hacen las cosas bien", dice Rubén Fernández, que ha convocado una reunión vecinal para mañana en el centro social del barrio en la que se hablará sobre seguridad. Será a las siete de la tarde y contará con la presencia de representantes de la Policía Nacional y la Policía Local.