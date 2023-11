Covadonga Coto y Cristóbal Figaredo, aspirantes a presidir el Club de Tenis

Covadonga Coto, de 56 años y directiva en la compañía Gam, y Cristóbal Figaredo, empresario de 68 años, son los dos aspirantes a presidir el Club de Tenis de Oviedo tras las elecciones que se celebrarán a comienzos del año próximo. Será la segunda vez que la entidad, fundada en 1950, afronte una votación presidencial, tras el proceso que en 2008 dio la victoria a Fernando Fernández-Ladreda ante Agustín Falcón. En el resto de ocasiones, el relevo se produjo con una única candidatura, tradicionalmente avalada desde la directiva saliente. Ese papel lo juega ahora Covadonga Coto, vicepresidenta de Antonio Retana los últimos ocho años, a quien le ha salido un competidor en Cristóbal Figaredo. A ninguno se le puede considerar todavía candidato de forma oficial, pues han de presentar cien avales y lograr el visto bueno de la junta gestora que vigila el proceso. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 10 de diciembre.

En conversación con este periódico, ambos expresaron su ilusión por presidir el club que conocieron de la manos de sus padres y objetivos similares para mejorar la entidad, en busca de su modernización, de enganchar a los socios más jóvenes y de aportar mejoras a la hostelería, uno de los pilares de la entidad.

Covadonga Coto asume su candidatura como una "transición natural tras ocho años como vicepresidenta, que me han dado una amplia visión de las necesidades del club". Casada y con tres hijos, fue alumna de los Jesuitas y estudió Derecho en la Universidad de Oviedo para después volar un año al despacho de Garrigues en Bruselas. Regresaría al Principado para asumir distintos puestos en Dupont durante 15 años y después pasar a Gam, donde trabaja desde 2006. Actualmente es la responsable del área de Talento y Desarrollo de la empresa de servicios. "En el Tenis es difícil contentar a toda la masa social. Estamos en una etapa en la que hay que dar cariño a la hostelería y al mantenimiento del interior del edificio social, que es una extensión de la casa de los socios". Con su candidatura deberá presentar una junta directiva. "Habrá una conjugación de gente veterana con otros nuevos, que ofrezcan una mirada diferente. Los jóvenes son el futuro del club y es la evolución natural de cualquier institución", opina. "Tengo ilusión y sentido de la responsabilidad. Espero hacerlo de la forma más equilibrada posible y siempre pensando en el bien del socio". Coto, en caso de victoria, sería la primera mujer presidenta electa. Antes ya lo fue, durante unos meses en 2015, Rosina Suárez Beltrán cuando, desde la vicepresidencia, asumió el cargo al ponerse Fernández-Ladreda al frente de la Federación Española de Tenis en 2015.

Frente a la candidatura de Coto aparece el empresario Cristóbal Figaredo. Casado y con dos hijos, Figaredo es miembro de la conocida estirpe de banqueros y empresarios asturianos homónima y primo del expolítico Rodrigo Rato y del religioso Kike Figaredo. Al igual que Coto, estudió en el colegio de los Jesuitas y en el Internado de Izarra, en Álava, graduándose en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Oviedo. Comenzó como "broker" de seguros en Gil y Carvajal y pasó después a la banca, donde desarrolló la mayor parte de su carrera hasta la jubilación en Barclays. En su faceta empresarial, es socio en varias compañías y consejero en algunas otras del círculo familiar.

"Lo pasé muy bien en el Tenis de joven, pero ahora la juventud no viene. Si no vienen, ¿quién va a mantener el club?", explica Figaredo. Para ponerlo al día, dice que tiene varias ideas que todavía no puede desvelar. Lo que sí revela es que su candidatura irá llena de jóvenes y "únicamente dos o tres ‘carcamales’ con la experiencia que da la vida". Figaredo confía en una gran renovación. "Los jóvenes son los que tienen que tirar del carro, aplicar las nuevas fórmulas y sacar el club adelante", confiesa esperanzado. "Tengo ilusión en hacerlo, a ver si somos capaces".

Para estas elecciones, el Tenis aguarda por su décimo presidente. Luis Botas dirigió la entidad entre 1950 y 1956; José López-Muñiz lo hizo entre 1956 y 1967; Manuel Álvarez-Buylla López-Villamil, de 1967 a 1975; José María de Alvear Díaz, entre 1975 y 1987; Eduardo González Fernández, de 1987 a 1995; Juan Carlos Arias, entre 1995 y 2008; Fernando Fernández-Ladreda Aguirre, de 2008 a 2015; Rosina Suárez Beltrán, entre julio y noviembre de 2015 y Antonio Retana García-Morán, de 2015 a 2023.