Los vecinos del Cristo consideran que la recuperación de los terrenos del viejo hospital es "imprescindible" para el barrio –también para toda la ciudad– y amenazan con organizar movilizaciones si los trabajos para volver a dotar de vida a esa parcela no comienzan cuanto antes. "El Principado no deja otra opción a los vecinos que retomar las movilizaciones. Estamos a mediados de noviembre y no vemos ninguna máquina trabajando cuando había un compromiso de derribar los edificios en el último trimestre del año", señala Nacio González, portavoz del colectivo SOS Viejo Hospital. "Los años pasan, las falsas promesas siguen y el abandono avanza. La zona cada vez está más deteriorada, un día habrá una desgracia y todos se lamentarán con lágrimas de cocodrilo", añade.

González va más allá. "La zona es noticia por los incendios, por los desprendimientos o porque la gente entra en los edificios, pero los responsables de la situación son los políticos. Si los edificios que no se pueden aprovechar estuvieran derribados tendríamos mucho avanzado", asegura el portavoz vecinal, que también aprovechó para reclamar más inversiones en el parque del Truébano. "Los bancos están rotos, los columpios nunca fueron engrasados y el anfiteatro abandonado. Canteli y Barbón coinciden en una cosa, para ellos los vecinos del Cristo y Buenavista somos ciudadanos de segunda a los que piensan que se puede torear con dibujinos de colores sobre obras que nunca vemos", remata.