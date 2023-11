Economía anuncia un "reajuste" de las inversiones para presupuestar solo en 2024 lo que se va a ejecutar

La concejala Leticia González ofreció ayer una de las primeras claves del presupuesto de 2024. En una réplica a las críticas que le lanzó la oposición tras una comisión de Economía en la que los grupos de izquierda no lograron obtener ninguna certeza sobre las cuentas que se están preparando para el año que viene, la edil explicó que en lo referido a las inversiones no habrá merma, pero sí "reajuste", de forma que solo se tendrá en cuenta para el próximo año las inversiones ejecutables, con lo que confía en mejorar, también, los porcentajes de ejecución.

"Vamos a presupuestar lo que realmente podemos ejecutar. Es decir, no hay reducción de inversiones, lo que hacemos es un reajuste para programar en cuatro años las inversiones que hemos comprometido con los ovetenses en el programa electoral que consiguió su respaldo por mayoría absoluta", detalló González.

Antes de las declaraciones de la responsable de Economía, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez había hecho público un comunicado afeando que el equipo de gobierno "había roto su compromiso de mantener unos presupuestos sin recortes, dejando abierta la puerta a una reducción en inversiones y gasto social, y variando su posición inicial en la que, al menos, no se tocarían las cantidades fijadas en 2023". Suárez lamentó que el PP no se abra a la negociación política de las cuentas y que haya abandonado "toda intención de elaborar unos presupuestos expansivos que cambien Oviedo y atiendan a las necesidades reales de los Ovetenses".

Para González, el concejal de IU "no me ha entendido o no ha querido entenderme". "En ningún momento", sostuvo ayer, "he dicho que en el presupuesto de 2024 se vaya a producir una reducción en las ayudas sociales o en las inversiones. Lo que he planteado es que en nuestro proyecto de presupuesto se van a mantener las partidas de ayudas sociales y se van a incluir las inversiones que realmente se van a hacer en ese ejercicio". "Entiendo el afán de notoriedad", apostilló, "pero no deberían sacrificar, para alimentarlo, el clima de diálogo y racionalidad que ofrecieron a su llegada al Ayuntamiento. Para criticar nuestro proyecto de presupuestos deberían esperar a conocerlo y no lanzarse a especular".

Ese problema, el no conocerlo aún, es en lo que basó su crítica el concejal socialista Javier Ballina. "A 15 de noviembre, el equipo de gobierno de Canteli no ha sido capaz aún de poner fecha de inicio a la tramitación del presupuesto y significa que Oviedo comenzará 2024 en una indeseable situación de prórroga presupuestaria, con las consecuencias que ello tiene para la gestión municipal y para la propia ciudadanía", alertó. Ballina lamentó la parquedad de las explicaciones ofrecidas en comisión. "No se puede zanjar un debate tan importante como el de la conformación de los presupuestos con un ‘estamos en ello’ y más cuando el calendario demuestra que las cuentas no se aprobarán en plazo pese a las promesas del PP en este sentido", resumió Ballina.