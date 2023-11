"Esta generación no acabará la investigación sobre el Sudario"

Alfonso Sánchez Hermosilla, vicepresidente de Investigación en el Centro Español de Sindonología (Edices), ofrece hoy una conferencia en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Asturias. "Estudio antropológico y forense del Sudario de Oviedo" es el título de la charla, organizada por el Colegio y la Fundación Médicos de Asturias. El director del equipo de investigación de Edices, médico forense jubilado recientemente en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, analiza los últimos descubrimientos sobre el lienzo y avanza la intención de organizar actos para conmemorar el próximo año el 30.º aniversario del primer congreso internacional sobre el Sudario de Oviedo, que se celebró en la capital asturiana.

–Se trabaja en la planificación de la conmemoración de las tres décadas de aquel primer cónclave internacional.

–La idea es organizar un congreso para celebrar esa efeméride o si no algún evento para recordarlo. Estamos en ello.

–¿Cuáles son las conclusiones de la investigación?

–Hasta hace poco tiempo, desde el punto de vista de la medicina legal y forense, de la criminalística y de la antropología, estábamos en condiciones de afirmar que la Sábana Santa de Turín y el Sudario de Oviedo habían contenido el cadáver de la misma persona. Que esta había muerto en posición vertical, en situación compatible con la crucifixión, puesto que había líquido en el pulmón, que aparece cuando alguien muere por asfixia. También con heridas compatibles con una corona de espinas, contusiones compatibles con la captura e interrogatorio digamos al modo romano en el siglo I y con una herida compatible con ser orificio de salida de la lanzada de la que habla el Evangelio de Juan, cuando alude a que un soldado atravesó el costado de Jesús de Nazaret. Últimamente dimos un giro de tuerca más.

–¿Hay avances?

–Lo que afirmábamos, que en el Síndone de Turín y en el Sudario de Oviedo estuvo el mismo cuerpo, también lo podemos defender desde las matemáticas y la estadística. Esos datos fueron confirmados por expertos y se hicieron públicos hace dos semanas en un congreso en Murcia.

–¿Con qué grado de seguridad se puede afirmar que se trataba de Jesús de Nazaret?

–Los científicos intentamos ser comedidos en nuestras afirmaciones y no podemos descartar que otra persona en el mismo periodo histórico le haya ocurrido lo mismo. No podemos afirmar categóricamente que sea Jesús de Nazaret pero es el candidato número uno. Si hubiese un candidato número dos no tenemos noticia de su existencia en este momento. Desde el punto de vista científico nunca podremos afirmarlo categóricamente.

–¿Queda mucho por investigar aún sobre el Sudario de Oviedo?

–Hemos avanzado mucho, bastante más de lo que esperaba. La tecnología nos ha ayudado y la disposición de los investigadores pero queda mucho. Esta generación no va a terminar la investigación. Queda mucho porque cuando más avanzamos más cosas descubrimos y más dudas tenemos. De hecho el profesor Juan Manuel Miñarro no le llama el Sudario se refiere cariñosamente como el Dudario. Cada vez que encontramos algo nuevo nos formula nuevas preguntas.

–En 2015 situaba en el 10% lo investigado hasta entonces, ¿en qué situación se está actualmente?

–Probablemente bajaría ese porcentaje porque tenemos que reevaluar todo lo que hemos investigado al disponer de tecnología nueva que no teníamos y que permite investigar a un nivel más profundo que antes ni soñábamos.

–¿Será muy importante la tecnología para ese avance en el estudio?

–Ya tenemos tecnología disponible que nos permite profundizar mas allá y está previsto que los próximos años aparezca otra que está en proceso de desarrollo. De esa sabemos cuáles son sus posibilidades pero habrá que ver lo que finalmente nos puede aportar. Seguro que en pocos años esa nueva tecnología nos permitirá ahondar en lo que estamos haciendo.

–¿En qué ámbitos se centrará esa tecnología?

–En la paleogenética. Es posible que en los próximos años con muy poquito material genético, muy antiguo, muy degradado y muy contaminado, se puedan conseguir datos impresionantes. Esa es una de nuestras ilusiones. Hasta ahora la genética se ha avanzado mucho pero no si el material es antiguo. Olvidémonos de "Jurassic Park". El ADN se conserva mal y nos limita a los investigadores pero se sigue avanzando y se están dando pasos de gigante.

–Tomó el relevo en el estudio forense del Sudario de un profesor asturiano, el luarqués Delfín Villalaín.

–Sí. Fueron impresionantes los resultados que consiguió con los medios de los disponía entonces. A nosotros nos lo puso fácil y estoy muy agradecido a la labor que desarrolló.

–¿Cuál es el estado de conservación del Sudario?

–Muy buena, sobre todo en comparación a cómo estaba cuando empezó Edices a investigar en 1989. Está protegido de la luz y de otras circunstancias. Habría que investigar el tipo de gas del que está rodeado para evitar que se deterioro con el paso del tiempo. Es el nitrógeno, que era la mejor opción entonces, pero la ciencia nos dice ahora que aunque es bueno el helio es mejor. El siguiente paso evolutivo razonable sería sustituir ese nitrógeno por helio pero está en buenas condiciones de conservación. El Sudario no se puede mostrar más cerca de los visitantes para evitar su degradación. Exponerlo a los gases de las personas le produciría un perjuicio acumulativo que aceleraría su degradación.

–Se llegó a hablar de crear un museo que girase en torno al Sudario.

–Sería interesante que un proyecto de esas características saliese adelante. Hay material de sobra para un equipamiento que podría tener un interés cultural no solo para los ovetenses sino para los que visitan la ciudad. Oviedo ha sido fundamental en la ruta jacobea.