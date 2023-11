Gerardo Martínez y Lisardo Hernández optan a la presidencia del Centro Asturiano

Gerardo Martínez, jubilado e histórico gerente del Centro Asturiano durante 22 años, y Lisardo Hernández, abogado y empresario hotelero, son los dos aspirantes en la carrera por la presidencia de la entidad, a falta de que la junta electoral proclame sus candidaturas el próximo 21 de noviembre a las 19.30 horas en el club de campo del Naranco. Ambos aspirantes han recogido los avales necesarios durante las últimas semanas –el apoyo de un mínimo del 4% de los socios mayores de 18 años, que equivale a 534 votos– y los han presentado en el plazo estipulado, que venció ayer. El proceso electoral culminará, en caso de que ambas candidaturas salgan adelante con la verificación de avales, en una votación que se efectuará el próximo 17 de diciembre en la sede de la calle Uría. La toma de posesión se efectuará en el mes de enero.

La historia de estas elecciones arranca a principios de año. En aquel momento, José Manuel Granda, el presidente saliente, dejaba caer las primeras declaraciones en las que dudaba sobre optar a la reelección, cosa que al final cumplirá y abandonará el puesto que lleva ocupando los últimos cinco años. "El club es muy grande y requiere mucho tiempo con casi 18.000 socios. Después de prestar servicios durante tantos años, ya aporté lo que tuve que aportar. No hay marcha atrás", confirmó Granda en su momento. El aún presidente estuvo durante veinte años en las juntas directivas de Alfredo Canteli, de quien tomó el relevo en diciembre de 2018 cuando este último se lanzó a la aventura política que terminaría recompensándole con el cetro de mando de la alcaldía de Oviedo. Granda, como vicepresidente, ocupó automáticamente el puesto. Un año después reeditaría la presidencia pero esta vez saliendo vencedor en las elecciones. Sería la única candidatura y, según marcan los estatutos, en esos casos resulta automáticamente elegida como ganadora.

Convocadas las próximas elecciones, comenzaron a sonar los primeros nombres de posibles candidatos para sustituir a Granda. Entre ellos, emergió con fuerza el de Gerardo Martínez, hombre fuerte durante los años de gestión de Canteli ya que su ocupación como gerente del Centro Asturiano durante dos décadas fue cronológicamente de la mano. Abandonó el cargo hace dos años para jubilarse y fue sustituido por el antiguo consejero del Oviedo, Juan Ramón González "Torla", que sigue en el cargo.

"Me han llamado algunos socios expresando interés en que encabece una candidatura que están montando y quieren que vaya con ellos", explicó Martínez a principios de octubre, antes de realizar cualquier movimiento. "De momento no hay nada y no puedo confirmarlo", concretó sobre su posible candidatura que ya es un secreto a voces al haber estado recogiendo los avales correspondientes, tal como ha podido saber este diario.

En cuando al otro aspirante, Lisardo Hernández, es un abogado y empresario ovetense dedicado a la hotelería, ya que es director de los Hoteles NAP. Lleva toda su vida ligado al Centro Asturiano a través de sus padres y tíos. Fue uno de los nombres que saltaron más tarde, ya que en un primer momento algunas voces señalaban a ciertos socios con mucho arraigo en deportes concretos o a otros profesionales, tanto hombres como mujeres, también del sector de la abogacía. Ninguna de esas hipotéticas candidaturas salió adelante, por una u otra causa. Al igual que Gerardo Martínez, ha estado recogiendo avales y ha alcanzado la cuota mínima para presentar su lista.

Cada candidatura la encabeza un presidente y 20 vocales, como indica el artículo 55 de los estatutos del club. En el mismo apartado, se estipula que "no podrán realizar propaganda electoral alguna hasta que hayan sido proclamadas por la Junta Electoral". Así ha sido ya que los aspirantes han rechazado efectuar declaraciones hasta que los avales sean verificados y las listas ratificadas.