Sánchez Hermosilla: "Jesús habría muerto tan solo con la tortura, sin ser crucificado"

Para identificar a alguien con total certeza por sus huellas dactilares hacen falta doce puntos coincidentes entre ambas pruebas. A efecto judicial, ocho son suficientes. Y entre el Sudario de Oviedo y la Síndone de Turín son nada menos que dieciséis los existentes, lo que confirma que ambos envolvieron a la misma persona en el mismo momento. Así lo explicó el vicepresidente de Investigación en el Centro Español de Sindonología (Edices), Alfonso Sánchez Hermosilla, que ofreció ayer una conferencia en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Asturias bajo el título "Estudio antropológico y forense del Sudario de Oviedo". "Hasta hace poco lo podíamos defender pero ahora lo podemos confirmar con datos numéricos y con las matemáticas, que son un lenguaje inapelable", explica el investigador, que no se pilla los dedos sobre si ese hombre fue –"al 100% no pero sí al 99,9%"– Jesús de Nazaret. Lo que sí sabe con seguridad es que "aunque no le hubieran crucificado hubiese muerto por la tortura". Los exámenes indican que el hombre al que envolvió el Sudario sufrió edema pulmonar por su causa, que ocurre cuando la sangre sale del torrente circulatorio e inunda las vías respiratorias.

En su conferencia entró en detalle sobre la muerte a través del análisis de las manchas y restos del Sudario ya que, como señala el forense, "el principal problema es que no hay cadáver". Según Hermosilla le flagelaron colgado y al soltarlo le era imposible mantenerse en pie, tal como demostraría la distribución de los regueros de sangre en la tela. "La flagelación fue tan terrible como en la película de Mel Gibson o incluso peor", explica. El látigo que utilizaban los romanos, el "flagrum taxillatum", constaba de un mango del que nacían tres correas con dos bolas de plomo en sus extremos. Los daños llegaron a los órganos internos y produjeron las citadas lesiones pulmonares y otras cardíacas. El examen también demuestra síntomas de rigidez cadavérica que, probablemente, fue "precoz e intensa ya desde el momento de la muerte" debido a que esta se produjo bajo un tremendo estrés por la supervivencia. En cuanto a los avances en la investigación, Sánchez Hermosilla relata que "se producen de forma cotidiana" ya que, en sus palabras, es rara la semana que no descubren detalles nuevos que les obligan a hacer revisionismo. "No son golpes de timón que nos hagan abrir nuevas líneas de investigación pero todo va sumando y encajando", asegura. "Siempre quedará la posibilidad de sea otra persona aunque eso cada vez es más remoto", concluye.