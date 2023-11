"Las acciones emprendidas por Hamás eran esperables e incluso entendibles, pero inequívocamente terroristas", comenzó Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo y experto en Oriente Medio, durante la charla coloquio "Israel y Palestina: un conflicto interminable" que tuvo lugar ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, muy concurrida de público. El acto estuvo organizado por Tribuna Ciudadana y fue introducido por su presidente, Pedro Sánchez Lazo. También intervinieron Francisco Erice, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, y Hans Peter Van Den Broek, profesor de Sociología de la misma institución. Después de un par de horas de debate, llegaron a la conclusión de que, tras 75 años de conflicto, no hay posibilidad de una solución "fácil o rápida" porque el movimiento sionista no tiene intención de compartir la tierra.

"El conflicto no comenzó el pasado 7 de octubre con los ataques de Hamás contra Israel, tiene una larga tradición que se remonta, como mínimo, hasta 1948, tras la segunda Guerra Mundial", explicó González Vega. Bombas, terrorismo o crímenes de guerra describen las grandes desavenencias entre Israel y Palestina, que "causan un grave impacto en las sociedades de Oriente Medio", puntualizó el catedrático de Derecho Internacional. "Había elementos, como los 220 muertos al año palestinos y la indiferencia ante ello de la comunidad internacional, para sospechar que se iba a producir el ataque de Hamás, aunque no se esperaba que fuese de tamañas características", prosiguió González Vega. En ese punto concordó el profesor holandés Van Den Broek y atribuyó el atentado, en primer lugar, a "una confianza excesiva por parte del gobierno de Netanyahu en los sistemas de vigilancia y alta seguridad informática" y, por otra parte, a "una subestimación de las fuerzas de Hamás, a las que no consideraban tan atrevidas ni agresivas".

Francisco Erice opinó que la de Hamás fue "una acción bélica que estaba perfectamente pensada" y que podría estar "subvencionada por el Gobierno ruso" a fin de "atraer hacia el territorio gazatí los esfuerzos intelectuales y militares, tanto de Europa como de Estados Unidos". Así, el envío de recursos y material armamentístico se "desviaría del territorio ucraniano hacia la guerra de Israel y Palestina", expuso el catedrático de Historia Contemporánea.