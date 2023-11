"Muy positiva", "una experiencia que se nos hizo corta", o "una iniciativa que despertó mucho interés, nos estaban esperando y la gente se desplazaba de un pueblo a otro para poder estar allí" son algunas de las valoraciones de Amor Aladro una de las doce voluntarias del eje de mayores del proyecto Inypema Living Lab, desarrollado por la Clínica Universitaria de la Facultad Padre Ossó, el cual es posible gracias a la firma de un convenio con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, a través de la financiación de fondos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), Next Generation de la Unión Europea.

El Principado es una de las regiones nacionales con mayor tasa de personas que superan los 65 años. Además, debido a la dispersión geográfica, un porcentaje muy alto reside en zonas rurales. Esto último implica numerosos beneficios, no cabe duda. Pero también tiene asociadas, en ocasiones, algunas dificultades. El acceso a servicios, el aislamiento social o la soledad no deseada son algunas de las consecuencias que acusan los mayores en Asturias. Con el fin de intentar paliar este tipo de situaciones, uno de los ejes de investigación del proyecto Inypema Living Lab se centra, precisamente, en esta franja de edad. Este eje de mayores tiene su base en un programa de microlearning entre iguales que tiene por objetivo fomentar hábitos de vida saludable, basados en las nuevas tecnologías, de las personas que residen en zonas rurales. Se trata de una metodología innovadora en la que personas mayores forman a otras de edades similares. En este caso, se ha formado un grupo de voluntarios, doce en total, todos ellos con más de 65 años, que han participado desde el primer momento en la creación de talleres de vida saludable.

Uno de ellos es Amor Aladro, para quien recibir el afecto de todos los mayores que acuden a alguna de las sesiones no es sólo gratificante, sino que además resulta enriquecedor, pues no sólo perciben que se trata de personas que, en muchos casos necesitan hablar y comunicarse, sino que también valoran sobremanera la iniciativa, preparándose a conciencia para cada una de las sesiones y echándolas en falta cuando no se celebran. "Recibo más de lo que yo puedo aportar a los demás", asegura.

El envejecimiento y la salud van de la mano. Con el paso de los años, las posibilidades de tener algún achaque o problema se incrementan exponencialmente. Problemas de memoria, pérdida de reflejos, torpeza motora o aislamiento social, son algunas de las consecuencias que las personas mayores acusan con el paso del tiempo. Todas ellas cuestiones que se tratan en las sesiones de este proyecto. Para ello, un grupo de técnicos acompaña a los voluntarios, los forma y asesora. Una vez que el contenido de los talleres está preparado, estos se desplazan a ayuntamientos de zonas rurales, donde realizan un total de cinco talleres de hábitos saludables. En dichas sesiones muestran dispositivos, aplicaciones y recursos que fomentan la vida activa, saludable y participativa. Además, en el tiempo discurrido entre un taller y otro, el voluntario a cargo de cada zona llama a los participantes vía telefónica para ver si han puesto en práctica lo impartido en los mismos, fomentando de esta manera la socialización y evitando la soledad no deseada.

Luis Amado, otro de los voluntarios del proyecto, también destaca el valor de este proyecto. "La experiencia ha sido fenomenal pues, aparte de ser enriquecedor, es una forma fenomenal de trabajar para los demás". No sólo ayuda, sino que también se siente necesario "Para mí, personalmente, es una manera de llenar el tiempo de una forma útil. Uno de los problemas que tenemos cuando nos jubilamos es que pasamos ‘del todo a la nada’, del trabajo intenso a ver a veces que no tenemos nada que hacer, y esta es una forma de seguir ocupado con algo que no solo te beneficia a ti, sino que puedes aportar algo a los demás y a la sociedad", añade Amado, quien destaca además que este proyecto "tiene la particularidad de que te diriges a personas que tienen una experiencia vital parecida a la tuya. No es lo mismo la visión que pueden tener los jóvenes de la vida que la que tenemos nosotros a nuestros sesenta y muchos años". Al igual que Amor Aladro, destaca que los participantes respondieron muy bien. " Yo creo que todos quedaron con la sensación de que debería ser incluso más amplio y tener más tiempo", destaca.

Con el mismo entusiasmo y satisfacción se manifiesta María José Castaño, otra de las voluntarias, para quien este proyecto, además de todo un aprendizaje, "supuso conocer la situación de muchas personas de mi edad o mayores que desde las zonas rurales están necesitando contacto con gente y desarrollar tareas para el envejecimiento activo. Por ejemplo, sobre memoria, sobre la atención". Tras estos encuentros, lo tiene claro: "las personas quieren vivir en su casa pero necesitan medios o apoyos para ese envejecimiento activo".

Dentro de este proyecto desarrollado por la Clínica Universitaria INYPEMA, más de 280 personas mayores de zona rural asturiana ya se han beneficiado. Los resultados finales se publicarán en los próximos meses.