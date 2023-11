Pelayo Lacazette: sin plan, con objetivos

Si vas a que te haga fotos Pelayo Lacazette no olvides llevar flores en el pelo. Entra el otoño frente al edificio de Uría 64 donde se crio este chaval largo y curioso, y toda la formalidad de campiña inglesa que inspira su planta ahora que pasa de los cincuenta queda alborotada por una brisa Costa Oeste que no está solo en ese desenfado de la nueva escuela norteamericana de fotografía de familia que descubrió en los primeros tiempos de las redes sociales, antes de Instagram. No es que venga Pelayo de los años salvajes, pero por lo que cuenta hubo cierta libertad para dejarse ir, explorar y preferir el rodeo al atajo. Sus fotografías de boda, esas que le hacen ir a disparar a Francia, Londres, cualquier rincón de España y recibir encargos hasta para una ceremonia en Bali, tienen también esa virtud de lo inesperado, mirada natural, sin ensayo.

Hasta que se mudaron a Soto de Llanera, vivían en la misma casa que los abuelos Eduardo y Pastora y sus tíos Marga y Quino. Los muchos primos y sus cuatro hermanos formaban un ecosistema que subía y bajaba escaleras, de un piso al otro, a hacer frixuelos, ponerse un disfraz o hacer salir de su retiro a Tioju, el Tío Julián, un taurino corpulento que se divertía exhibiendo malas pulgas y salto al rellano con capa española y látigo mientras maldecía gitano y tradicionalista: "¡Malos mengues me flagelen, mala puñalada me den! ¡Me cago en los sapos de cría!". Sin prisa para los estudios, le interesó más la cara B de los años de estudiante, sacar unos dineros llevando una de las barras del Whippoorwill y de Aruba e invertirlos en Discoteca para hacerse con material de "Los Locos", "Los Elegantes", "Kortatu" o "Duncan Dhu" que luego ponía en el Piripi, en el Rosal 41, en La Logia o en la fiesta de Nochevieja con la que mucha más gente de la recomendable dio la bienvenida en Oviedo al año 1990 en el local de Muebles Álvarez de la calle Asturias. Tenía 17 años cuando se metió a organizar aquel sarao que repitieron al año siguiente en el garage La Paz y hasta ahí llegó su carrera de empresario de la noche ovetense. La de periodista, una carrera que había empezado a estudiar en Madrid, se acabó cuando le salió una oportunidad en la prensa local para cubrir al Oviedo en el inicio de la temporada 1997-98, con Juanma Lillo en el banquillo. No lo hizo mal, pero descubrió en la redacción que aquel oficio no era el que había imaginado leyendo a Hunter S. Thompson, Tom Wolfe y "Territorio Comanche". Le duró más –14 años– el diseño gráfico; pero cuando la crisis de 2008 se lo llevó todo, esas fotos que gustaban tanto en internet y que le habían permitido empezar cobrar algunas sesiones fueron el salvavidas. Pelayo se sacude la audacia. "Ni me reinventé ni fui un valiente, había un barco que se hundía y otro que navegaba". Y así, sin un plan pero con más de un objetivo en la mochila, fue venciendo los miedos a hacer bodas con un pequeño empujón de su amigo Faus Ruiz de la Peña. Acabó dedicándose a lo mismo que su tatarabuelo Edmundo Lacazette –de cuya obra nada sabía entonces–, encontró sentido a todas aquellas veces que le pidió la Konica reflex a su padre y logró entender por qué desde niño le había gustado tanto aquella foto de su abuela de joven, retratada sobre la marcha con sus dos hijas, Pastora y Eugenia, un día que paseaba por Llanes y se encontró con un fotógrafo húngaro que andaba por allí, un tal Nicolas Muller. Solo faltaban las flores en el pelo.