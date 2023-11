La Escandalera se une contra las muertes en carretera, que suben más de un 50% en Asturias

La mortalidad en las carreteras asturianas se incrementó en el último año más de un 50%. La voz de alarma la dio ayer, desde La Escandalera, Gema Rodríguez, directora de la Fundación Avata de Ayuda al Accidentado durante el homenaje que todos los años hacen a las víctimas de las carreteras. En el tramo entre enero y noviembre, en 2022, se habían producido 20 muertes, frente a las 30 que se cuentan este año en los últimos datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, cifra a la que hay que sumar la fallecida el pasado sábado en Gijón en un accidente de moto.

"En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, además de recordarlas, invitamos a la reflexión por el aumento de la siniestralidad. En Asturias llevamos 11 víctimas más en comparación con el año pasado", señala Gema Rodríguez.

La tipología de los siniestros en 2023 se está caracterizando por las colisiones frontales –por adelantamientos en carreteras convencionales– y las salidas de vía en las que "el móvil está detrás de la gran mayoría", afirma Rodríguez, que también señala otras dos causas: las condiciones de las vías y los impactos contra fauna salvaje. "El estado de las vías en Asturias no es bueno y hay un porcentaje que se debe a ello", detalla, para incidir después en los accidentes con jabalíes. "El Principado debería tomar alguna medida, porque no es normal y han aumentado exageradamente". La directora de Avata abunda en que los impactos con suidos tienen consecuencias muy severas, ya que el conductor queda desamparado y "sin derecho a nada", a no ser que se pacte una cláusula en el seguro que contemple el supuesto de colisión con especies cinegéticas. "Si tampoco el Principado se hace cargo, la cosa está complicada", se queja.

Los actos, enmarcados en el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tráfico, arrancaron a las 12.30 horas en La Corredoria desde donde unos 70 moteros asturianos iniciaron una ruta que culminó en la plaza de la Escandalera. Allí se realizó un homenaje a los fallecidos, en el que Sara Llames y Lourdes Suárez, víctima y familiar de víctima de siniestro, respectivamente, compartieron sus testimonios. En los discursos se incidió en los derechos de los accidentados –"sufren bastante abandono y mucha desinformación"– y también en las secuelas, tanto físicas como, en especial, psicológicas. El acto concluyó con un minuto de silencio en recuerdo a todos aquellos que han perdido la vida en la carretera.