Absuelto el conductor que se llevó por delante a un trabajador de la limpieza en una carrera ilegal en Oviedo

El conductor acusado de llevarse por delante un vehículo de baldeo y causado graves lesiones al trabajador de limpieza que lo ocupaba en el curso de una carrera ilegal en la calle Dinamarca del polígono del Espíritu Santo, siempre según las acusaciones, ha sido absuelto por la magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo pena número 2 de Oviedo. Y es que el conductor de la limpieza fue alcanzado mientras realizaba una maniobra de cambio de sentido en la vía completamente ilegal, sin percatarse de que se acercaban dos vehículos a alta velocidad, el doble de lo permitido, y sin haber activado los rotativos para advertir de su presencia.

La jueza sentencia que el accidente no fue provocado por el acusado (que parecía participar en una carrera ilegal), sino por la negligencia del propio lesionado, “quien confiado en que al subirse al vehículo de baldeo no circulaba ningún vehículo ni siquiera lo comprobó cuando se incorporó a la circulación, pues ya circulaban dos vehículos, y a una velocidad superior a la permitida, circunstancia ésta que agravó las consecuencias del siniestro; pero de haberse percatado de la proximidad de los dos vehículos no se habría incorporado a la circulación”.

El acusado, C. N. F. C., defendido por Carlos Hernández Fierro, se enfrentaba a penas de entre año y medio (Fiscalía) y seis años de prisión (acusación particular), una retirada del carné de entre cuatro y doce años, e indemnizaciones de entre 12.000 y 24.000 euros. No tendrá que hacer frente a estas responsabilidades.

El accidente se produjo el 31 de mayo de 2021, sobre las once de la noche. El acusado circulaba en paralelo con otro vehículo(así lo atestigua la grabación realizada por una empresa en el lugar del accidente) a 82 kilómetros por hora, en una vía limitada a 40. El brutal impacto hizo que el trabajador de la contrata de limpieza de Oviedo saliese disparado fuera del vehículo de baldeo. Pasó diez días en el hospital y tardó en curar 214 días. Le quedan numerosas secuelas.