Los acusados de abandonar a dos gatos, sin agua ni comida, en un local que tenían alquilado en La Tenderina han salido impunes tras su paso por los juzgados, al menos por el momento. A pesar de que uno de los animales fue hallado muerto y de que otro se recogió en muy mal estado, la Audiencia Provincial absolvió de cualquier cargo a uno de los procesados, al mas joven. El otro, que tiene 83 años y se encuentra ingresado en una residencia, estaba citado para declarar durante la mañana de este viernes, pero su estado de salud le impidió comparecer y la magistrada del Penal número 1 de Oviedo decidió archivar provisionalmente la causa contra él a expensas de que se recupere. Los dos hombres se enfrentaban en un primero momento a una condena de un año y ocho meses de cárcel por maltrato animal.

El fiscal defiende que los acusados –uno de ellos el arrendatario del local y el otro un empleado suyo– dejaron a los gatos dentro del inmueble, situado en la Avenida de Torrelavega, después de saber que tenían que abandonarlo por desahucio su negocio de producción y comercialización de patatas fritas. El juicio fue suspendido en una primera ocasión debido a los problemas de audición y comprensión del mayor de los acusados, el hombre que tenía alquilado el local a su nombre. La segunda vez que fueron citados sólo asistió el empleado, que fue condenado a un año y ocho meses de prisión, pero su abogado, Juan Carlos Rodríguez, presentó un recurso en la Audiencia Provicial y consiguió que su cliente saliese absuelto por una sentencia del 9 de enero de este año. "Se demostró que no había delito. Mi defendido cuidó de los animales durante mucho tiempo e incluso les compraba comida así que está claro que no quiso hacerles daños", explica el letrado.

A la tercera tampoco fue la vencida y el hombre de 83 años volvió a faltar a la cita con el juez. Si se presentó su abogado, el propio Juan Carlos Rodríguez, que llevó una copia de la sentencia absolutoria de la Audiencia contra el empleado y un informe forense que acredita la imposibilidad de su otro cliente para ser juzgado. "Su estado le impide declarar, defenderse y ejercer su derecho a la última palabra. Su caso es igual que el de su empleado, que fue absuelto, así que entendemos que, en caso de que en un futuro se celebre el juicio, también se le aplicará el mismo criterio", señala el abogado.

La recuperación de "Fabio"

Los que si acudieron por tercera vez al juzgado fueron los testigos. Entre ellos Liliana López, de la Plataforma Pro Animales de Oviedo, que fue la encargada de entrar en el local el día que los bomberos utilizaron una radial para abrir la puerta del local con la intención de rescatar a los animales. "Llevaban quince días maullando. Cuando entré uno de los gatos ya estaba muerto y el otro en muy mal estado. De aquella el animal tenía cinco años y pesaba un kilo setecientos, como un cachorro de cinco meses", explica la mujer. "Fabio", que hoy en día está recuperado, se encontraba "sin castrar y sin comida" en un local en el que "sólo había pieles y huesos de otros gatos muertos y uno al que le quedaba sólo la carne de una pata", dice López. "No podía ponerse en pie. Estaba todo lleno de basura y los comederos llenos de tierra. Me parece indignante que todo esto quede en nada y no que haya consecuencias legales aludiendo a la incapacidad por su edad. En ese sitio estuvieron muriendo gatos durante muchos años en unas condiciones miserables", sostiene la mujer.

Los dos acusados, por su parte, siempre defendieron que los gatos no eran suyos, que se colaban por una ventana rota y que les daban de comer "por pena".