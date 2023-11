Gerardo Martínez anuncia nuevos equipamientos deportivos y apuesta por la sostenibilidad

Gerardo Martínez, único presidenciable en el Centro Asturiano tras el abrupto final del proceso electoral con la exclusión de Lisardo Hernández por un defecto de forma, promete modernizar el club y favorecer una "transición tranquila y sin sobresaltos" a los que vienen por detrás, "la juventud". En su proyecto, incluye numerosas obras, como dos pistas de tenis cubiertas, un nuevo pabellón de baloncesto, la reconversión de la piscina en desuso del sótano del edificio principal en una sala polivalente y mejoras en la sostenibilidad y eficiencia energética, entre otros.

"El Centro Asturiano es mi vida y mi pasión", dice con rotundidad. Respecto al error de su rival con la falta de una firma en la documentación, admite que las normas internas –estatutos, reglamento de régimen interno– necesitan reformas. "No lo haré yo, será gente del club, de mi candidatura, de la otra, abogados. Abriremos una comisión amplia para debatir y redactar unos nuevos estatutos, pero, de momento, es lo que tenemos". Gerardo Martínez lamenta el error que llevó a su contrincante a quedar fuera del proceso y no teme las consecuencias ante la reclamación que anuncia Lisardo Hernández. "Siento su fallo, que haga lo que considere", dijo, antes de admitir que está preparado para afrontar unas elecciones si es que el proceso da marcha atrás.

Lejos de alimentar la polémica, Martínez, que se siente ganador y que cuenta los días para su toma de posesión, ha empezado ya a difundir lo que era su lema de campaña, convertido ahora en las promesas de quien se perfila como próximo presidente. Bajo el eslogan "el socio es el Centro", lanza una serie de medidas que se pueden resumir en una: "Modernizar el club". Anuncia que, en cuanto esté habilitado, comenzará a tomar medidas. La primera, subir la cuota de acceso para nuevos socios, con lo que pondrá fin a la oferta vigente (1.200 euros) y pasará a rondar los 3.000 euros.

Con Gerardo Martínez llega a la presidencia un profundo conocedor del club del Naranco. Histórico gerente de la entidad, puesto que ocupó durante 22 años, casi todos bajo el mandato del ahora alcalde, Alfredo Canteli, quiere que le vean como él se define: "Una persona normal".

Natural de Cuevas del Agua, en Ribadesella, llegó a Oviedo con 19 años para estudiar Empresariales y el Centro Asturiano se convirtió para él en una referencia, aunque su primer contacto no llegó hasta que entró a trabajar allí. "No hay otro club en Asturias como el Centro. Es una referencia en España que conjuga deporte, ocio, recreo, todo. Y culturalmente es un faro que irradia Oviedo". Antes de subir al Naranco, trabajó como administrativo, contable y gerente de empresas, lo que le acabó acercando al club en 1999, cuando respondió a una oferta de empleo en la que buscaban gerente. Codo a codo con Canteli, trabajó a fondo en el club, "no había metro cuadrado que no conociésemos", hasta que le llegó la jubilación, hace dos años.

Junto a Gerardo Martínez llega una lista de veinte directivos, a los que ha pedido que vivan el club. Ocho repiten del mandato de José Manuel Granda y a todos les reclama el mismo entusiasmo que él demuestra cuando anuncia que "en cuanto tome posesión del cargo empezaré a hacer cambios".

Lo que propone es una mejora integral en las instalaciones. Además de las nuevas pistas de tenis, la sala polivalente y el pabellón de baloncesto, apostará por mejorar los equipamientos de los gimnasios. No solo se centrará en las instalaciones del Naranco, pues en sus promesas electorales figuran mejoras en la sede de la calle Uría y también un cambio sustancial en el local que la entidad posee en la plaza Longoria Carbajal, donde en su día estuvo el bingo del club, que Martínez pretende convertir en un gimnasio para los socios. En 2027, el Centro Asturiano celebrará su centenario y quiere involucrar a la Casa Real en la celebración.