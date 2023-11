Lisardo Hernández presenta hoy el recurso ante la junta electoral del club

Lisardo Hernández, el aspirante a candidato a las elecciones del Centro Asturiano excluido por faltar la firma de un vocal en el impreso oficial, presentará hoy recurso ante la junta electoral del club. Los estatutos de la entidad estipulan en su artículo 55, que "las reclamaciones electorales serán resueltas por la junta electoral, cuyas decisiones son inapelables". "Estamos en periodo electoral y entendemos que si nos dan un acta donde nos excluyen, hacer esto –recurrir– es lo lógico, según los estatutos. Luego me dirán que no, que es que está mal formulado, pero es lo que ponen los estatutos", explica Hernández sobre su derecho a recurrir su exclusión.

La candidatura, en la que se integran varios letrados, afirma haber estado trabajando contra el reloj en el recurso para "redactarlo adecuadamente y poder presentarlo cuanto antes". Lo tendrán listo para esta mañana, según prevén, y su entrega será "a lo largo del día". La decisión que resuelva la junta electoral del Centro Asturiano será inapelable. "Esto significa que, en caso desfavorable, solo nos quedaría acudir a la vía de la justicia ordinaria", concluye Hernández.

El aspirante de la lista anulada también incide en la supuesta disolución de la junta electoral que se habría efectuado la misma noche de la ratificación de las candidaturas, tal como refleja el comunicado emitido en la web del Centro: "Finalizando en este momento nuestros cargos en la junta electoral y recuperando nuestra condición de simples socios, esperamos haber estado a la altura del cometido para el que fuimos elegidos". Hernández cree que la junta no puede disolverse así como así.

El candidato excluido se mostró disconforme la forma en que recibió el acta electoral desde el club, donde se refleja lo que sucedió el día de la proclamación de candidaturas. "Ahora las actas se envían por email, pero un correo electrónico no es una figura fehaciente, puede ir a una carpeta de spam, no llegar, etcétera. Un acta que te excluye de unas elecciones no se puede enviar por email, hay que ser un poco serios", se quejó.