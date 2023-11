"Ante el ataque de un ciberdelincuente lo último que debe hacerse es ceder a la extorsión y pagar lo que te piden por la devolución de tus datos". Juan Manuel Matalobos lo dejó ayer claro en el Club Prensa Asturiana, a lo largo de una conferencia en la que el responsable de ciberseguridad de BBVA recalcó que la materia que ha llegado para quedarse y a la vez que preocupa, abre numerosas opciones profesionales para los jóvenes.

"Cuando sufrimos un ciberataque queremos recuperar lo que nos han robado, pero es necesario reflexionar: pagar no garantiza que nos restituyan nuestra información y tampoco que se acabé ahí la cosa; por eso es aconsejable guardar todo con copia", recalcó el especialista, también director del máster de Cibereseguridad de la Universidad Alfonso X el Sabio. Le presentó Santos González, catedrático de Matemáticas de la Universidad de Oviedo y director del Cybercamp, una iniciativa que atrae cada vez a más jóvenes que quieren formarse para "caminar" seguros por la red.

"En el mundo tenemos unos cinco millones de especialistas en ciberseguridad y se calcula que faltan otros cuatro millones", señaló Juan Manuel Matalobos, que reconoció las dificultades de enfrentarse a un nuevo mundo tecnológico para el que no existen recetas ni experiencias previas. "Tenemos un cambio cultural delante y debemos empezar a gestionarlo. A los ciberdelincuentes no les importa actuar desde uno u otro lugar. Las criptomonedas les han dado la oportunidad de globalizarse y ahora son empresas con muy buena financiación y un mercado que fluye en la ‘Dark Web’ (la web oscura), lo que hace muy difícil su control", añadió Matalobos, padre de hijos adolescentes que también le plantean muchas consultas sobre la actividad en la web. "Si un hijo te pregunta cómo comportarse en Instagram puede que no sepas qué decirle", aseguró.

Tampoco pasó por alto los riesgos que enfrentan las administraciones públicas, totalmente digitalizadas. "La importancia de la ciberseguridad está muy ligada al avance de la digitalización. La inmersión digital por parte de las empresas conlleva una mayor dependencia de los sistemas informáticos y, por lo tanto, una mayor exposición a sufrir un ciberataque", remarcó. "Es importante tener un programa antivirus para proteger los equipos y de esa forma neutralizar el malware que el delincuente introduce en nuestros dispositivos", indicó el especialista, que llamó la atención sobre nuevas formas de operar de los malhechores de la red, que incluso ya emplean amenazas físicas.