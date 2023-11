El Rector resta importancia a la paralización del concurso para trasladar facultades al viejo HUCA

Al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, no le preocupa mucho la última decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos, que ha decidido suspender de forma cautelar la licitación del contrato de redacción del anteproyecto del traslado de los estudios de Ciencias, Educación e Ingeniería de Software a los edificios de la Tesorería de la Seguridad Social, situados en la parcela del viejo HUCA. "Es un contrato muy atractivo para ese sector. Ganar ese contrato es una cuestión casi de prestigio para cualquier empresa que se dedique a estas cosas porque diseñar un nuevo campus universitario no es una cuestión menor. Está dentro de la normalidad que estas licitaciones se peleen y se peleen hasta el final. No es una cosa que nos genere preocupación", asegura Ignacio Villaverde, que ayer presidió el acto de celebración de Santa Catalina, una jornada que culminó con la entrega de los premios fin de grado y el premio al mejor expediente académico de la Universidad de Oviedo.

La decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos responde a sendos recursos presentados por dos empresas que aseguran haber sido excluidas del concurso de manera injusta. El tribunal ordena detener la adjudicación, para la que había sido propuesta ya la empresa alicantina Cor Asoc, al entender que, de seguir adelante, podría generar "perjuicios irreparables" a los otros licitadores si finalmente se aceptan sus recursos. Las dos firmas apartadas del proceso administrativo son la madrileña De Lapuerta Campo Arquitectos Asociados y la UTE Oviedo Bonilla González. "El Tribunal Administrativo lo que hace cuando se le presenta un recurso en una licitación es automáticamente suspender el procedimiento. Está todo dentro de lo normal. Este tipo de recursos se suelen resolver con cierta celeridad. Yo espero que después de Navidades tengamos resolución o antes", asegura el rector de la Universidad de Oviedo. Los plazos Ignacio Villaverde considera viable que algunas las facultades de la Universidad de Oviedo puedan empezar a mudarse a los terrenos del viejo HUCA durante esta misma legislatura, un traslado que serviría para empezar a diseñar el gran campus que se prevé instalar en la parcela del antiguo hospital. De hecho, el Principado ya ha comenzado a negociar directamente con la Tesorería de la Seguridad Social la cesión de los inmuebles en los que se ubicarán las aulas y otros servicios universitarios. El Rector expresó hace dos semanas su confianza en que el Principado se ponga "manos a la obra" para cumplir con su compromiso de buscar financiación y poder formalizar así la cesión a la Universidad de los edificios por parte de la Seguridad Social. Se trata, en concreto, de los espacios que antes ocupaban Silicosis, Consultas Externas, Maternidad y unos pequeños inmuebles aledaños. Villaverde no confirmó si todo este proceso de cesión se podrá concluir dentro del año. "Vamos a ver si llegamos", contestó. En ese sentido, también indicó que la mayor preocupación de la Universidad es que no disponen de capacidad presupuestaria para hacerse cargo del mantenimiento, seguridad y cuidado de los espacios, algo que conlleva la cesión.