Graciela tiende al infinito: la profesora de mates que multiplica su pasión por el arte y la cultura

La música que subía de los patios traseros, la de la academia de ballet de Iván, en el primero, todos los días, o la del piso de los Palacio, en el tercero, aquellos sábados por la tarde en que el padre preparaba con una audición larga la ópera del domingo, alimentaron el espíritu voraz de Graciela Suárez Viñuela cuando todavía era una niña. El hambre de Cultura ya nunca le abandonaría y el gusanillo artístico completó y multiplicó desde entonces las horas de la directora de Pasarela Campoamor.

Primero fueron las clases de baile, el baloncesto y el colegio. Después, subcontratada por su hermano Celestino, al volver a casa se quitaba rápido el uniforme de las Ursulinas para aparentar la edad universitaria que aún no tenía y cubrir así algunas de sus clases particulares de matemáticas, física…. Aquellos dineros iban a parar a la Palma y a Olegario, de donde salía con Vogue US y Vogue Paris, pero ni la colección de revistas ni su afición por la pintura le desencaminaron tampoco de la carrera de Ciencias. Lo suyo eran las matemáticas –"siempre me relajaron, como quien hace un crucigrama"–, aunque su padre, Celestino Suárez, consiguió convencerla de que estudiara Químicas. La idea era que pudiera acabar haciéndose cargo de los laboratorios de la empresa cárnica familiar en Viella. No hubo tal.

La Graciela universitaria multiplicó las horas del día para poder atender durante casi toda la carrera, sus entrenamientos, las prácticas de laboratorio, las clases particulares pero también los estudios de Decoración en la Escuela de Artes, donde se escapaba por las tardes para alimentar la estética.

Aquel calendario imposible se despejó provisionalmente, y con la resolución práctica de la mujer de ciencias, rápida y ejecutiva, opositó a Secundaria por Matemáticas y sacó la plaza. Supo de la dureza del departamento del Aramo, su primer destino, cuando le dijeron que se encargara de los que arrastraban pendientes de otros años y en vez de un grupín de alumnos se encontró el salón de actos lleno. Pero su vida docente, veinte años, y su vuelta al lío, fue Pola de Laviana. En el instituto David Vázquez volvió a multiplicar las horas y abonó el departamento de actividades culturales con una verdadera política de formación de nuevos públicos que apoyo el alcalde, un joven Adrián Barbón, logró implicar a Ópera de Oviedo y puso en contacto a miles de chavales con la escena lírica y las artes plásticas.

Aquellas semillas habrán seguido creciendo, pero su árbol también sigue dando frutos. Hizo curso en París para saber cómo se cuece una pasarela, se empapó en Madrid de la Mercedes Benz Fashion Week, se estrenó en Oviedo con firmas como Miraytoca y pequeños programas y cuando aceptó las súplicas paternas para dejar de cruzar todos los días la carretera de las Cuencas, aprovechó las tardes libres que le dejaba el Aramo para poner en marcha "Pasarela Campoamor". Con sus socias Beatriz Cabrero y Alicia Suárez Hulton, levantó en 2017 un telón detrás del que desfilaban Hannibal Laguna, Agatha Ruiz de la Prada o Miguel Marinero. Han pasado seis años, el éxito les ha dado para consolidar un premio y sus horas siguen multiplicándose. Cuando no trabaja en la formación del equipo, teje planes para el próximo año, y hasta entre logaritmo y ecuaciones de segundo grado caza modelos por los pasillos del instituto. Un no parar que tiende al infinito.