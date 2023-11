Lisardo Hernández, el candidato excluido de las elecciones al Centro Asturiano por presentar el impreso oficial sin la firma de un miembro de su equipo, tramitó el viernes su anunciado recurso ante la junta electoral. Tras la proclamación de la candidatura de Gerardo Martínez como la única válida para optar a la presidencia, Hernández alude a que recibieron un impreso erróneo en el que figuraba la palabra firma en lugar de rúbrica. El candidato alega a la definición de la RAE, que dice que para firmar basta con que figuren nombre y apellidos, algo que sí puso el miembro de su equipo, aunque faltase la rúbrica (el garabato propiamente dicho). El excluido asegura que han sido engañados para expulsarlos de la carrera electoral y reclama "libertad" para el Centro Asturiano en "unas elecciones limpias". No sabe si recibirá respuesta de la junta electoral, que quedó disuelta, y el siguiente paso serán los tribunales: "Por todos los que me apoyaron, me veo obligado a ir hasta el final".