"El ‘Arpa de Santullano’ es una obra única, la entrada de Oviedo no podía hacerse de cualquier forma"

Javier Muñoz-Rojas Fernández (Madrid, 58 años) es uno de los directores de la empresa Carlos Fernández Casado (CFC), una firma que lleva el nombre de su abuelo, todo un referente de la ingeniería civil española del siglo XX, y que actualmente es una de las más prestigiosas del mundo en materia de puentes y estructuras atirantadas. Además de estar presentes en infinidad de obras relevantes por todo el planeta, CFC acaba de recibir el premio IABSE, en su categoría de innovación, por su participación en la obra del puente atirantado de Cebú, el más largo de Filipinas. El galardón, comparable al Nobel en el campo de la ingeniería de estructuras, premia además la trayectoria de una empresa en la que en su día trabajaron ingenieros de tanto prestigio como Javier Manterola o Leonardo Fernández Troyano, que fueron los diseñadores del emblemático puente del Huerna sobre el embalse de Barrios de Luna. La empresa CFC, junto a LFG Structural Designs, forman la UTE encargada de diseñar el "Arpa de Santullano".

–¿Cómo le convencieron para desarrollar este proyecto en Oviedo?

–Para empezar, cuando se tiene una oportunidad de venir a Asturias resulta difícil rechazarla. Yo he veraneado muchas veces aquí y me tira mucho. Por otro lado, llevamos tiempo colaborando con la empresa LFG, que es un estudio de referencia en cuanto a estructuras en Asturias, y fueron ellos los que nos propusieron participar en un proyecto de un grupo de empresas que va mucho más allá de la construcción de una pasarela. No hay que olvidar que se trata básicamente de recuperar una autopista y convertirla en una calle y que también se incluye un plan de urbanización. Entre otras cosas, se van a construir unos itinerarios peatonales nuevos y se va a crear un pequeño parque lineal. La pasarela es un elemento importante, pero no el único. –Tan importante como que es única en el mundo, ¿no es así?–La tipología atirantada no la hemos inventado nosotros, ya hay muchas estructuras de este tipo en España, pero en todas ellas el mástil está estabilizado con elementos auxiliares. La que se va a instalar en Oviedo es novedosa por su solución técnica. Es la primera en la que conseguimos autoestabilizar la torre sin necesidad de añadir nada más. Eso lo logramos estudiando bien la distribución de los tirantes y su relación con el tablero. Nosotros mismos tenemos alguna similar en Zaragoza, en Madrid o en Murcia, pero todas tienen algún tipo de elemento auxiliar. La de Oviedo va a tener un equilibrio más delicado, más elegante, mas bello.

–Recientemente les han dado el "Nobel" de la arquitectura estructural, ¿cree usted que un diseño tan innovador como el de Oviedo puede servirles para repetir?

–Estamos muy ilusionados con este proyecto y, de hecho, lo vamos a presentar a la edición del año que viene porque todavía estamos a tiempo y creemos que es una obra muy singular y que merece la pena.

–¿Les pidieron algo especial o el diseño de la pasarela es cosa suya?

–El diseño es cosa nuestra. Teníamos claro desde el principio que un proyecto que va a lucir a la entrada de Oviedo no podía hacerse de cualquier manera, no valía algo del estilo de las rotondas con el nombre de la ciudad. Nos preocupó mucho la estética. Nuestra firma se distingue por diseños técnicamente complejos, eficientes y por estar muy preocupados de hacer las cosas bonitas. Es un sello de la casa, que viene heredado de la escuela de mi abuelo o de Javier Manterola.

–¿El mástil de 55 metros es esencial para el equilibrio de la estructura o se trata de aparentar?

–El último tirante no llega al extremo de los 55 metros, la verdad es que hemos prolongado un poco el extremo de la torre, pero es una licencia que nos hemos tomado porque no tiene un coste relevante y pensamos que mejora su aspecto.

–Está claro que querían que se viese desde lejos, ¿no es así?

–Pues sí, es la entrada de Oviedo. Por un lado le hemos dado mucha importancia a hacer una estructura muy limpia, con un tablero muy delgado y esbelto que no crea efecto barrera y que es casi como una línea. Una obra muy vistosa y elegante. Por otro, hemos tenido muy en cuenta la iluminación.

–¿Cómo va a ser esa iluminación?

–Habrá una iluminación ornamental para resaltar el gran "pilono" y los tirantes, para que la geometría de la pasarela se vea por la noche. Además, habrá otra de tipo funcional para los usuarios. Como no queríamos meter elementos como farolas, hemos decidido que esa luz salga directamente de las barandillas y que se cree un halo de luz que acompañe al peatón.

–¿Por qué han llamado a la pasarela "Arpa de Santullano"?

–La geometría que crean los tirantes de la pasarela es lo que se llama un hiperboloide, pero bueno eso es algo muy técnico y puestos a buscar símiles nos ha parecido que la forma nos recuerda a un instrumento de cuerda que podría ser un arpa.

–Han decidido ustedes que la estructura sea de color blanco, ¿por qué?

–Nuestra experiencia nos dice que las estructuras en blanco son más limpias y más ligeras.

–¿Cree usted que la pasarela va a ser un icono de la ciudad?

–Afirmarlo quizá pueda sonar arrogante, pero nuestra intención es que lo sea. Al menos que se convierta en un elemento que contribuya a mejorar el espacio urbano de Oviedo.

–¿Su empresa ha participado en algún proyecto más en Oviedo?

–Pues sí, por ejemplo en la Losa de Renfe y en la bóveda que hay sobre ella.