"A barquinha" de Dulce Pontes navega en Oviedo

Oviedo carece de mar, pero el hecho de que el auditorio Príncipe Felipe se asiente sobre un antiguo depósito de agua contribuyó a que Dulce Pontes, cantante, compositora e intérprete, se sintiese ayer como en la ría de Lisboa, navegando con su voz y su piano para agradecer el premio "Martínez Torner" que otorga el Ayuntamiento de Oviedo y que recibió de manos de las concejalas Concepción Méndez y Lourdes García, en una repleta sala de cámara, en la que también estaban el concejal de Cultura, David Álvarez, y José Ramón Prado, edil de Seguridad Ciudadana, además de miembros de la oposición como Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias.

"El folclore es una forma de transmitir cultura, en realidad, la incultura no existe", aseguró Fernando de la Puente, profesor de la Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós, conductor de un acto jalonado de actuaciones con guiños a esa música del pueblo que canta e interpreta Dulce Pontes desde hace 35 años y también al trabajo que realiza la Escuela, dirigida por José Manuel Fernández Gutiérrez, "Guti", ayer de cumpleaños. Momento estrella fue la versión de "Canção do mar" con Guti a la gaita, Jesús Ángel Arévalo al piano, Jony en la percusión, Santi Caleya con el saxo y Anabel Santiago con su voz. Dulce Pontes disfrutó la escenificación de uno de sus himnos, uno de los fados de Amália. Otro de ellos es "Lágrima", al que aludió Miguel Ángel Fernández, de Radio Clásica: "Esa pieza supuso el resurgir de un género que apenas sonaba; nos dejó a muchos frente al abismo de una música que quisimos conocer", indicó Fernández. Las pandereteras de la Escuela de Música llevaron a la artista hasta el Canto Alentejano y los pauliteiros de Miranda do Douro. "Antes de la Torre de Babel ya nos unía el folclore; este reconocimiento de hoy me hace muy feliz porque no lo he tenido en mi tierra, aunque sí me lo da la gente", aseguró Pontes, que regaló al público una interpretación de "A minha barquinha", canción suya del disco "O primeiro canto". "Hoy veo aquí la proyección de Portugal y he elegido este tema porque así me siento como en una cáscara de nuez", señaló la cantante, vestida de negro absoluto, al igual que las concejalas, con una falda de volantes de inspiración española y las manos desnudas de esos anillos que tanto aborrece: "Me molestan para tocar el piano".

Por vídeo, la artista recibió las felicitaciones de Joan Manuel Serrat, a quien sus compromisos retuvieron en Barcelona, y de la fadista Carminho, muy conocida en España por su colaboración con Pablo Alborán. Para acabar, como no podía ser de otro modo, sonó la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que culminó su interpretación con el himno de Asturias, que incluso sonó un poco a fado.