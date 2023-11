Mayor Oreja: "En España hubo una conexión letal con ETA de capitana de socialistas y comunistas"

Cuando Jaime Mayor Oreja entró en el Palacio de Congresos de Oviedo ya no había libre ni una sola de las 300 sillas de la Sala de Cristal, el espacio del Calatrava que acogió ayer la presentación en Asturias de la Fundación Neos. Es la plataforma que preside el exministro del Interior con el objetivo de hacer frente "a una izquierda que está tratando de destruir un orden social basado en los principios cristianos". Mayor Oreja presentó Neos como una "alternativa cultural que no mira para otro lado" en un escenario político "que ha llevado a España a estar en caída libre" a consecuencia de "mentiras" como la ley Trans, la Memoria Histórica, el aborto, la eutanasia o la amnistía a los "secesionistas" catalanes.

La escritora y periodista Isabel San Sebastián fue la encargada de presentar un acto en el que presumió de sentirse asturiana por los cuatro costados. "Saben ustedes que mis orígenes están en el País Vasco, pero un día decidí que ya no quería ser vasca porque me gusta más la gente de aquí, así que me compré una casa en Cudillero", dijo antes de presentar a los dos vascos que ayer fueron los principales protagonistas del acto, Mayor Oreja y María San Gil, expresidenta del Partido Popular en el País Vasco y vicepresidenta de la Fundación Neos. Cuando Jaime Mayor Oreja se acercó al atril para comenzar su discurso, todos los asistentes se pusieron en pie para aplaudirle. "Actualmente hay un Gobierno que busca dividir y fracturar a los españoles. Ya vaticinamos que hubo una asociación letal de socialistas y comunistas con ETA como capitana", sostuvo el exministro del Interior.

Mayor Oreja considera que el mayor problema al que se enfrenta el país y también Europa es "la crisis de fundamentos" y valores. "Ahora mismo hay dos guerras en marcha, una de ellas en Tierras Santa. La causa de esto es la decadencia de Occidente, que atrae a los enemigos de la civilización cristiana, Putin o Hamas no se hubieran atrevido a actuar así hace unos años", afirmó. "Nos esperan tiempos recios y tenemos la obligación de que nuestros fundamentos, la fe y la familia, estén presentes en la vida política y en los medios".

Para conseguirlo, María San Gil les pidió a los asistentes que se convirtiesen en "embajadores de Neos", que entrasen en su página web y compartiesen en sus grupos de Whatsapp sus vídeos y publicaciones "basados en el humanismo cristiano" y dirigidos "a combatir la ideología de la izquierda" con alternativas. "No nos podemos limitar a votar cada cuatro años, tenemos que actuar desde ya y defender aquello en lo que creemos", añadió.

En el acto de presentación de ayer también participaron el director general de Neos, Javier Martínez Fresnedo, y algunos invitados asturianos que están llamados a "iniciar un movimiento que tiene que calar en la región". Estuvieron el jurista Javier Junceda, que criticó la "ausencia de libertad" que existe actualmente en España; el psiquiatra Ángel García Prieto, que intervino para hacer un alegato en contra el aborto; Ramón Durán, hablando sobre la "barbaridad de la ley de amnistía"; la periodista y escritora Carmen García Casal, para destacar Covadonga como "símbolo de la unidad de España", y el psiquiatra Manuel Bousoño, que cargó con dureza contra la ley Trans o las políticas LGTBI. "Sexos solo hay dos", dijo. El acto terminó con el público puesto en pie mientras sonaba el himno de España.