Canteli recupera a los alcaldes de barrio para tener "ojos y oídos" en todo Oviedo

Oviedo recupera a los alcaldes de barrio ocho años después de que el anterior gobierno –IU, PSOE y Somos– se cargase de un plumazo una figura potenciada durante el mandato de Gabino de Lorenzo. A través de un decreto, Alfredo Canteli nombró ayer de manera oficial a 34 personas que serán sus delegados en distintas áreas del núcleo urbano y de la zona rural del municipio. Este listado de "enlaces" con el Ayuntamiento se ampliará progresivamente hasta cubrir todo el concejo, ya que muchas zonas de Oviedo todavía no aparecen entre los nombramientos. En los últimos meses de Agustín Iglesias Caunedo al frente del Consistorio, llegó a haber 98 alcaldes de barrio.

Con la recuperación de los alcaldes de barrio, el Ayuntamiento pretende tener "ojos y oídos" en todo el municipio para potenciar así la conexión de los ciudadanos con la institución local. "En los barrios siempre hay referentes, personas que son muy conocidas entre los vecinos y que han demostrado su compromiso y su valor a la hora de trabajar para que Oviedo se una ciudad mejor y con más participación de sus habitantes", explica Mario Arias, que es el concejal de Atención Ciudadana, Participación y Distritos.

El cargo de alcalde de barrio no está remunerado y las personas que lo ocupan, en principio, no han sido elegidas por sus ideas políticas. "Los hay que están afiliados al partido (PP) y otros que no. Es evidente que son personas de confianza del Alcalde, pero sobre todo se valora su disposición y su trabajo para hacer mejores los barrios", dice Mario Arias. "La labor de estas personas es transmitirle al Ayuntamiento las necesidades de la zona en la que viven", añade.

En la lista de los 34 primeros alcaldes de barrio figuran nombres como el de Luis Edgardo Chacón (El Milán), que es el representante de la comunidad venezolana en Oviedo y llegó a ir en las listas del PP a la Alcaldía; José Manuel Torres Ruiz (Otero-Villafría y San Lázaro), jefe de bomberos que se jubiló en 2017; Sandra Sutil (Casco Antiguo), representante de los comerciantes del Antiguo, o el histórico José Antonio Gutiérrez "Guti" (La Argañosa), que en su día ya fue alcalde de barrio.