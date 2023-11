La ONCE encumbra a la Asturias más inclusiva

La vida es una vía y cada etapa una estación de ferrocarril. Así plantea el Grupo Social ONCE la escenificación de la entrega de sus premios solidarios, viajando por toda la geografía española en un hipotético tren. El Teatro Filarmónica se convirtió en un colorido decorado –pintado por el artista "Invicente"– que representaba un apeadero para una ceremonia donde los reconocimientos recayeron en la Policía Nacional de Asturias, la Fundación Vinjoy, Sidra Trabanco, el periodista Carlos Franganillo y la deportista Rosa Fernández. "Necesitamos héroes como vosotros y ejemplos a seguir. Gracias por demostrar que el mundo puede ser mejor", dijo el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, a los galardonados.

La gala, cuyo lema es "Próxima estación: Porvenir" y que condujeron en clave de humor Laura Ferrer y Patty Bonet, tuvo como hilo conductor una maleta en la que las historias de superación fueron numerosas y ejemplarizantes entre premio y premio. El primero de estos últimos en llegar al andén del Filarmónica fue la estatuilla para la Administración Pública, que se le concedió a la Policía Nacional. El jefe superior del cuerpo en Asturias, Luis Carlos Espino, y la delegada de participación ciudadana, Iris Rodríguez, la recogieron. Expresaron su gratitud y aseguraron que el premio resultó doble motivo de alegría: por él en sí y por su procedencia. "Tenemos la vocación de servicio, nos debemos al ciudadano", afirmó el jefe de Policía que abundó en las labores del departamento de participación ciudadana a través del que atienden a colectivos desfavorecidos y que colabora continuamente con entidades sociales.

La Fundación Vinjoy fue otra de las protagonistas por su premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad u ONG. Su presidente, Adolfo Rivas, recibió la ovación más grande de la ceremonia al recogerlo. "Tienes muchos fans", bromeó una de las presentadoras. Rivas incidió en que el público del Filarmónica lo formaban "compañeros de trinchera". "La Fundación Vinjoy no es grande pero siempre estamos en la frontera, avanzando, arriesgando", detalló el presidente, que aseguró que su comunidad social es "una joya".

En el apartado de Empresa, el premio fue para Casa Trabanco por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Los hosteleros, que celebran este año su 40º. aniversario, llevan tiempo impulsando iniciativas para ayudar a personas de sectores vulnerables. "No sé muy bien qué decir. No suelo llevar nada preparado porque nací en un chigre y se me da bien hablar, pero ahora estoy muy emocionada", atinó a decir su gerente, Yolanda Trabanco, en su turno de palabra.

El gran ausente, por motivos profesionales, fue Carlos Franganillo. Su hermano Ignacio recogió el galardón de la sección de Comunicación aunque el propio periodista mandó un vídeo en el que destacó el trabajo de su equipo de informativos de TVE. El presentador transmitió el sabor agridulce que le dejó no poder asistir, especialmente al recibir el reconocimiento en su ciudad natal, Oviedo.

La última premiada, en la categoría de persona física, fue la alpinista Rosa Fernández. La escaladora realizó un discurso que jugó con el hilo conductor de la gala. "Iba en Ave cuando subía a los 8K, pero cuando me encontraron cáncer pasé a viajar a pie". Así descubrió situaciones que anteriormente le eran muy ajenas. Al superar la enfermedad salió reinventada, según su relato, y fundó un club ciclista. "Me curé y aunque a veces cojo el Ave y voy al Himalaya, también el cercanías y acompaño a esas personas", concluyó.

Las grandes historias de superación marcaron el ritmo de la ceremonia. La primera fue la de Anabel, una mujer a la que un día le cambió la vida al enfrentarse a un problema de visión. Le siguieron otras muchas: la de Teo, un sordociego al que le encanta la danza; la de Rosa, una chica en silla de ruedas que encontró su motivación en el baloncesto adaptado; la de Chas, un camerunés albino que logró integrarse en España. El último gran relato fue el de la vida del propio director general de la ONCE, Ángel Sánchez.