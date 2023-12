Los alcaldes de barrio prometen dar a los vecinos una «conexión directa» con Canteli

Los nuevos alcaldes de barrio de Oviedo, las personas que han sido designadas por Alfredo Canteli para ser sus «ojos y oídos» en todos los rincones del municipio, tendrán «conexión directa» con el regidor. El propio Canteli telefoneó personalmente a la mayoría de los 32 elegidos hasta el momento –habrá más nombramientos– para prometerles que si se unían a su equipo tendrían las puertas abiertas de su despacho y pleno acceso a sus concejales, es decir, un camino despejado y sin papeleos para llevar al Ayuntamiento los problemas e inquietudes de los ciudadanos.

Uno de los que recibió esa llamada de Canteli fue Juan García Iglesias, el nuevo alcalde de barrio de la zona centro de Oviedo. «Me parece que es un gran acierto el haber recuperado esta figura porque facilita mucho el acceso de los vecinos a quienes dirigen los asuntos importantes de esta ciudad y, a su vez, acerca a los políticos a los barrios y les permite conocer de primera mano las necesidades de la gente», explica García, que también es el presidente de la asociación de vecinos Oviedo Reconquista y lleva afiliado al PP desde la década de 1990. «Pienso que los alcaldes de barrio van a hacer de filtro para que los mensajes sean más directos. Los ciudadanos pueden vernos por la calle y trasladarnos problemas o peticiones que saben que van a llegar a su destino sin que tengan que echar toda la mañana en el Ayuntamiento», añade García.

Luis Miguel Fernández Lorenzo será a partir de ahora el alcalde de barrio de San Claudio y Loriana. «Pienso que así nos van a hacer mucho más caso en el Ayuntamiento y que los vecinos van a salir mucho más beneficiados teniendo un representante que les escuche y que transmita su mensaje», sostiene. «No se trata de un cargo que suponga un estatus para nosotros ni nada parecido, los vecinos tienen que vernos como personas que se preocupan por ellos y por sus pueblos y que han aceptado el cargo para trabajar en esa línea», añade Fernández, que también está afiliado al PP.

El cargo de alcalde de barrio no está remunerado. «Nunca cobré y tampoco voy a hacerlo ahora, es más, se pierde tiempo y a veces dinero», asegura José Enrique Vila, que ha sido designado para ser el delegado de Canteli en Colloto, Faro y Villamiana. Vila, un hombre del partido, ya había sido alcalde de barrio con Gabino de Lorenzo y afirma que la figura que ahora se recupera es «fundamental» para la conexión de los ciudadanos con el Consistorio. «La gente se dirige a ti para todo. El alcalde de barrio sabe desde donde hace falta una bombilla hasta las grandes obras que se necesitan en la zona en la que ejerce. Tenemos el teléfono de los concejales, así que podemos ponernos en contacto con ellos para cualquier cosa. Eso sí, hay que saber medir y tener en cuenta que todo no se puede hacer de un día para otro», dice.

Sandra Sutil, la nueva alcaldesa de barrio del Antiguo, es el ejemplo de que no todos los delegados de Alfredo Canteli están afiliados al PP. «En el casco viejo hay muchas cosas que hacer y espero servir para que de verdad se atajen antes todos los problemas», asegura. «No tengo nada que ver con la política, pero creo que conozco a mis vecinos y que puedo hacer algo por ellos». Lo mismo piensa Eduardo Arnáez, el alcalde de barrio de La Manjoya y Llamaoscura. «Siempre he tenido una vocación de servicio público y por eso he aceptado el cargo. Además, las zonas rurales necesitamos tener conexión directa con el Ayuntamiento porque nuestros problemas se quedan en el olvido», subraya.