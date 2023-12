Devuelven a una pareja de Oviedo el dinero estafado con una cartera digital

El Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo ha condenado al Banco de Santander a devolver a una pareja de Oviedo la cantidad de 5.700 euros que le fue estafada con una cartera digital (wallet) que los perjudicados ni siquiera solicitaron. El 4 de marzo de 2022 se hicieron varios cargos en Rho, junto a Milán, en Italia. En ese fecha, la pareja, cuyos intereses defiende el letrado José Manuel Fernández González, estaba en Oviedo, como demuestra el hecho de que hiciesen una compra en un súper. Al descubrir los cargos, solicitaron la anulación de la tarjeta y denunciaron, pero no se descubrió al autor.

La entidad se negó a devolver el dinero, alegando que no podía imputársele mala práctica alguna, achacando lo ocurrido a la mala custodia de la tarjeta. La magistrada Raquel Villanueva estima que "alguien tuvo que acceder a los datos de la cuenta bancaria del cliente, y así concertar" el servicio de cartera virtual, ya que los titulares no fueron. Para la magistrada, "existió dicho acceso a la cuenta, mediante el cual no solo se concertó dicho servicio, sino que también se amplió el límite de crédito de la tarjeta". Y añade que no hay prueba de un uso negligente de la tarjeta por los clientes, ni tampoco de la autenticación de los pagos, por lo que condena a la entidad bancaria.