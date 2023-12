La gira de los 75 años de Víctor Manuel se despide de Asturias con dos conciertos en el Auditorio

Víctor Manuel ofrece hoy y mañana (a las 20.00 horas), en el Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo, los dos últimos conciertos en Asturias de la gira de los 75 años. La despedida de la región del cantautor mierense llega tras ofrecer otros ocho recitales en su tierra natal desde que en julio del pasado año comenzase el tour. En total serán diez actuaciones, tras las cinco de Gijón –tres en septiembre de 2022 (sinfónicos) y dos el pasado mes de octubre– y las tres de Avilés, que ofreció en marzo de este año.

En Oviedo enfila la recta final de su gira "La vida en canciones. El escenario lo cura todo", que concluirá en el Wizink Center de Madrid en dos semanas, el 17 de diciembre. Antes se subirá a los escenarios del teatro Liceu en Barcelona, del Palacio de Congresos de Albacete y del Auditorium de Palma, en Mallorca.

En los conciertos organizados en Asturias se han agotado las localidades, vendiendo más de 15.000 entradas, calcula el entorno del artista. En total, Víctor Manuel ofreció cerca de noventa recitales por toda la geografía española en esta gira, a los que sumó tres actuaciones en México. Los tres sinfónicos de La Laboral fueron grabados para editar un disco.

En alrededor de dos horas de concierto, el cantautor mierense interpreta cerca de 30 temas. Están presentes en su repertorio sus grandes éxitos. No faltan "La planta 14", "El abuelo Vítor", "Paxarinos", "Quiero abrazarte tanto", "Cuélebre" o "Asturias".

El autor de "Bailarina" o "Soy un corazón tendido al sol" inició la gira "La vida en canciones. El escenario lo cura todo" unos días antes de cumplir 75 años. Ya con 76 se subirá hoy al escenario del Auditorio "Príncipe Felipe" para el penúltimo concierto en Asturias. Recientemente Víctor Manuel comentaba en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA: "Me emociona mucho que haya gente que me enseñe una foto que me hice con ellos hace 30 años". "Préstame mucho el trabajo que hago. Lo que más me gusta es ir a una ciudad y subirme a un escenario y ver a los amigos. No lo digo muy alto, pero es que esto para mí no es casi un trabajo, es otra cosa, es una manera de estar en el mundo", aseguró.

Para el cantautor mierense, "plantarte en un escenario, contar cosas a la gente y que después de tantos años te muestren esa sensación de que merece la pena estar ahí es único". Víctor Manuel vuelve a su tierra natal, aquella por la que, según aseguró al repasar su trayectoria, llegó a sentir al marcharse a Madrid en la década de los sesenta una "melancolía asturiana" que "se transformó en música". "Creo que no se me ha quitado", dijo.

En los conciertos de la gira "La vida en canciones" suena éxito tras éxito. Así ocurrirá hoy y mañana en el Auditorio "Príncipe Felipe", cuando se subirá al escenario para repasar toda su trayectoria a 20 kilómetros de Mieres, donde nació hace 76 años y de donde partió con rumbo a la capital de España para iniciar su carrera.