Sergio Fernández Salvador (León, 1975), profesor de flauta travesera en el Conservatorio de Valladolid, autor de los poemarios "Quietud", "Lo breve eterno" e "Hilo de nada", y de la miscelánea en prosa "Mitos y flautas", es el ganador del XXII Premio Internacional de Poesía "Emilio Alarcos" con "Cielo sin caminos", un título tomado de una cita de Tagore.

–¿De dónde surge el "Cielo sin caminos"?

–Empecé a escribir estos poemas hacia finales del 2019, y con el covid la segunda parte cobró un nuevo sentido. El poemario surge de la propia necesidad de escribir. Uno va escribiendo poemas, no piensa en escribir un libro, hasta que se plantea buscar una unidad y hacer que los poemas hablen entre sí. "Cielo sin caminos" es un poema de 40 versos, que son los poemas que hay en el libro.

El amor a la palabra es ineludible, es la masa madre que, por sí sola, tiene valor suficiente para convocar un poema. Por mucho que se teorice, en la poesía nada es nada sin la emoción.

–¿Es un poeta apegado a lo cotidiano?

–Uno escribe sobre lo que le rodea. El paso del tiempo es el tema en el que más me detengo, y sobre la propia poesía, que es palabra en el tiempo; también la naturaleza, no como escenario, sino una naturaleza vivida que permite acercamientos inéditos al yo. He trotado mucho por Picos de Europa, el paisaje y el paisanaje tienen un reflejo inevitable en mi poesía, y la paternidad, el amor y la música.

–¿Es capaz de elegir entre la música y la poesía?–

Son lenguajes distintos, pero con mucho en común. La música me acompaña a diario de una manera más inmediata, pero no puedo prescindir de la poesía. Es como elegir entre una de mis hijas.

–Con su perspectiva, ¿qué evolución aprecia en la poesía española reciente?–

Publiqué mi primer libro de poemas ya con 36 años, han pasado 12. En 2011 la poesía del tuit ya tenía su presencia. Yo soy bastante escéptico con ello. Pienso en la poesía como un acto íntimo, y también la lectura, que se hace desde la soledad y el silencio. La prisa no es mi camino. Yo me siento más cercano a una poesía comprometida con la claridad, que busca la concisión, y en la que cada poema es una especie de cápsula que encierra una idea. Los poemas necesitan su tiempo y maduración. Hay escritores que publican dos o tres libros a la vez, no sé cómo lo hacen.

–¿Teme la competencia de la inteligencia artificial ?

–Tal vez en unos años sea imposible distinguirla. Pensábamos que una máquina nunca podría ganar a Kaspárov y hoy ni Magnus Carlsen podría ganar a la computadora. Yo pienso que la poesía es un acto de creación y que no basta con meter unos ingredientes en el robot de cocina, siempre requiere un ingrediente personal, único.

–¿Le gusta el ajedrez?–

Con el móvil me echo partidas online. El poeta Rodrigo Olay es un buen amigo y un experto jugador, y escribió un ensayo publicado en "Clarín" sobre el ajedrez como una de las bellas artes.

–¿Conoce a sus antecesores en el Premio Alarcos?

–A los de la pasada edición no. A Javier Almuzara –somos primos– y es un orgullo, aparte de la familiaridad, es un maestro, nadie domina el soneto como él.

–¿Qué aporta este reconocimiento a su carrera?

–Aparte del prestigio, le da más relieve, presencia y difusión al poemario. El hecho de que se publique en una editorial como Visor es algo a tener en cuenta.