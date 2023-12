La cartera de Oviedo que "dobla" curro para recoger cartas a los Reyes Magos: "Soy feliz haciendo que disfruten los niños"

Melchor, Gaspar y Baltasar reciben tantas cartas por Navidad que el Príncipe Aliatar –el encargado de recogerlas desde hace dos milenios– está sudando la gota gorda para poder cumplir con su trabajo. Como ningún niño puede quedarse sin regalos, la cartera Rosario García ha decidido echar un cable a los Magos de Oriente al tiempo que hace sus labores diarias por el centro de Oviedo. Esta empleada de Correos, langreana de La Felguera, lleva un saco adherido a su carrito amarillo en el que guarda cuidadosamente las misivas de los más pequeños. Después se encarga de que sus ilusiones lleguen al destino. "Me encanta la Navidad y quiero que los niños la disfruten al máximo. No hay mayor satisfacción que hacerles felices", explica Rosario.

La cartera de los Reyes Magos suele moverse por el entorno de la Plaza Porlier, la Catedral o El Fontán. "Muchos niños me ven cuando salen del colegio y regresan a casa con sus padres. A los que no me conocen les digo que me traigan la carta al día siguiente y todos cumplen. Muchos de ellos ya me están esperando", asegura Rosario García, que siempre tiene un detalle para los pequeños. "Llevo caramelos, golosinas, piruletas... Todos los que me dejan la carta se llevan algo. Pero no solo atiendo a los niños, también hay gente mayor que me deja cartas pidiendo que les salga algún novio y algunas otras cosas", añade la cartera entre risas.

Rosario García tiene muy claro que el espíritu de la Navidad se nota en las calles de Oviedo y que los ciudadanos cambian durante estas fechas. "La gente es mucho más amable y hay más felicidad que el resto del año", dice la mujer, que también ha contagiado a sus compañeros del almacén de reparto de Correos de la calle Llano Ponte. "Yo me encargué de comprar el árbol y la estrella que lo corona. Después, cada uno de los carteros y todos los que trabajan aquí trajeron al menos una bola para decorarlo. Hay que disfrutar de los amigos y de la familia por estas fechas", subraya Rosario.