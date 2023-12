Economía garantiza fondos «suficientes» para Cultura pese a quitar un 16% a programación en Oviedo

El último Pleno ordinario del año, el correspondiente al mes de diciembre, trajo la aprobación definitiva de los precios y tasas públicas, con los votos de la mayoría del PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE e IU. El debate no repitió el de las votación inicial sobre impuestos, no incidió en la poca o mucha reducción del IBI diferencial o en la limitación de las ayudas para las comunidades que instalen placas solares, sino que anticipó el del presupuesto, con críticas de la izquierda (PSOE y Convocatoria-IU) a los recortes «duros» y «brutales». La inminencia del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura, mañana, cuyo dinero para 2024 reducirá un 16% la partida para programación, sirvió a estos dos grupos para incidir en esa crítica, que la concejala de Economía, Leticia González, despejó: «Habrá dinero suficiente», zanjó.

En un razonamiento similar al que el edil de Cultura, David Álvarez, había utilizado al presentar la última Noche Blanca con presupuesto menguado –«el dinero no da la felicidad»–, González afirmó que «el dinero no garantiza el éxito, lo garantiza la gestión, el trabajo». La edil de Economía insistió en que las ayudas sociales estarán garantizadas, así como las inversiones, y ejemplificó su razonamiento con varios ejemplos: «¿Menos dinero en San Mateo? Un éxito. ¿Menos dinero en la Noche Blanca? Un éxito. ¿Menos dinero en Navidad? Un éxito».

González aprovechó, además, para criticar los presupuestos regionales, «bastante lamentables para Oviedo», que ejemplificó con el incremento de las ayudas a la Ópera, que pasa de 200.000 euros anuales en los dineros del Principado a 216.000 para el próximo año.

El debate anticipaba, no obstante, el de las cuentas, que la oposición afeó con la prórroga en la que entrarán el uno de enero al no estar aprobado el presupuesto de forma definitiva. Javier Ballina, desde el PSOE, cargó contra la tramitación «opaca» de los dineros, alertó de la «única certeza» de que no existe todavía presupuesto y concluyó que la decisión que debe tomar la ciudad es «si apostamos por la cultura o por el teleférico, si apostamos por el Asturcón o la transición ecológica». Gaspar Llamazares (IU) vaticinó que «con enero, febrero inhábiles vamos a tener dificultades para las transferencias no competitivas», y resaltó que los ovetenses «no se merecen» esa planificación.

Leticia González acusó a la oposición de «intentar confundir a la opinión pública» con sus anuncios de prórroga presupuestaria y explicó que no sucederá en 2024 otra cosa que lo que ha sucedido en los últimos años, con la excepción del pasado, es decir, aprobaciones definitivas del presupuesto en fechas como 31 de enero, 30 de enero, 11 de febrero, 12 de febrero, 8 de abril, 18 de abril, 6 de marzo 10 de abril, 31 de enero o 9 de marzo.

Por otra parte, el Pleno propició un largo debate político con la propuesta del PP, aprobada con el apoyo de Vox, de respaldar un texto en defensa de la Constitución y en rechazo a la amnistía que negocia el gobierno central con Junts. Se habló de la legitimidad del ejecutivo central, del colapso político, de la legitimidad del uso de términos como golpe de estado o hasta de una hipotética autodeterminación de Colloto.