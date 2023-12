El hotel Reconquista acoge una muestra con miles de Playmobil contra el cáncer infantil

Al cántabro Jesús Jiménez le regalaron sus primeros Playmobil cuando tenía 7 años y a su hermana le diagnosticaron leucemia. Sus padres hacían todo lo que podían para intentar que no se sintiese solo durante el largo periodo que duró el tratamiento de Alejandra y siguieron comprándole aquellos muñecos que tanto le gustaban hasta que la pequeña logró vencer a la enfermedad. Hoy en día, con 32 años, tiene más de 20.000 y esa colección le sirve para ayudar a otros niños que, al igual que su hermana, están luchando contra el cáncer. El "tesoro" de Jesús está expuesto desde ayer en una de las salas del hotel Reconquista y podrá ser visitado hasta el próximo domingo por una buena causa. El precio de la entrada es de cuatro euros y la recaudación será destinada a la investigación contra el cáncer infantil.

La exposición está formada por varios dioramas con diferentes temáticas y más de 15.000 Playmobil. Entre otras cosas, los visitantes que acudan al Reconquista podrán disfrutar de un circo en miniatura al que no le falta detalle, se encontrarán con escenas del legendario Oeste americano, con un teleférico de grandes dimensiones repleto de turistas, viajarán al espacio y se adentrarán en un zoo con todo tipo de animales y cuidadores del universo Playmobil. "Todo esto se gestó alrededor de ese primer regalo que me hicieron mis padres, que fue el ‘Circo Romani’. A partir de ahí llegó el hospital al que iban los trabajadores del circo, los policías que cuidaban de ese circo, los animales que se iban sumando al espectáculo... Y así hasta llegar a conseguir todo lo que tengo ahora", explica Jesús Jiménez, que es el presidente de la asociación "Dosis de sonrisas", un colectivo que fundó su padre en el año 1997. "Él es payaso y yo mago. Además de estas exposiciones solidarias también hacemos visitas a los hospitales para entretener a los niños y llevarles regalos. La Navidad es muy importante para ellos y no vamos a dejarlos solos, así que actividades como la que estamos haciendo ahora en Oviedo son fundamentales para poder hacerlo", explica Jiménez.

En una época en la que las consolas se lo están poniendo muy difícil a la industria del juguete tradicional, la colección de Jesús Jiménez sigue dejando con la boca abierta a los más pequeños. "Los que más me gustan son los que van vestidos de egipcios y la aldea de Asterix y Obelix", asegura Carlos García. Alejandro Peinado, sin embargo, se inclina más por los diferentes coches, helicópteros y naves espaciales que se repartes por los diferentes dioramas. "Me los llevaría todos a mi casa, pero no tengo sitio", dice. Aunque los pequeños no son los únicos que disfrutan con la muestra, a sus padres también les vienen recuerdos de la niñez al contemplar el DeLorean de "Regreso al futuro" rodeado de todos los personajes de la película, el estrambótico coche de los Cazafantasmas o las naves de "Star Trek" manejadas por los "clicks" de Playmobil. "La verdad es que es una maravilla, merece la pena venir", señala Martín Miranda, que ayer acudió a la exposición con sus nietos Ana, Antón y Nico Pérez.

Entre las muchas "joyas" de la muestra que se puede contemplar estos días en el hotel Reconquista se encuentra, por ejemplo, un tren del Oeste muy cotizado entre los coleccionistas, una casa victoriana de los años setenta, los "payasos de la tele" customizados con trajes y complementos exclusivos o un elefante blanco que tampoco es nada fácil de conseguir. "La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de la exposición y, a su vez, ayudar a una causa que es muy importante", dice Jesús Jiménez invitando a los ovetenses a aportar su granito de arena.