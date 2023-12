"La Traviata", con 6 funciones y todo vendido, será la ópera más vista en la historia de Oviedo

El cuerpo de acróbatas que se encarama por el escenario del Teatro Campoamor en el arranque del segundo acto de "La Traviata" de Paco Azorín, con Oliver Díaz al frente de Oviedo Filarmonía, podría ser, también, un guiño a la proeza que el cuarto título de la temporada ovetense está a punto de lograr. Con todo el papel vendido –quedan algunas entradas ciegas y ocasionales localidades sueltas– y con una función extra financiada por Total Energies, que logra el hito de seis representaciones, la producción de Verdi será sin duda la más vista de la historia del Campoamor.

Si a la excepcionalidad de las seis funciones se suman los dos preestrenos, el del reparto principal y del elenco joven de los viernes de ópera, se calcula que esta "Traviata" estará cerca de haber reunido a 12.000 espectadores.

Gran parte de ellos, además, será público joven, lo que la temporada exhibe con orgullo. En su labor por ensanchar sus fronteras desde la capital asturiana y por dar mayor cabida a toda la sociedad en las butacas del Campoamor, Ópera de Oviedo ha invitado a alumnos de 54 centros educativos de toda Asturias los preestrenos de hoy y del domingo 10 de diciembre.

La experiencia de Total Energies ha sido otra novedad en la que llevan trabajando desde el verano y que abre la puerta a otro tipo de patrocinios. Si en el pasado la temporada había utilizado la figura del patrocinador de un título, de forma que una ópera concreta se asociaba con una marca comercial, ahora han buscado una fórmula distinta en la que Total Energies paga una representación más. El público, gestionado por la empresa, se divide también entre beneficiados por sorteos, reparto entre determinados colectivos minoritarios y otro tipo de invitados.

En todo caso, en Ópera de Oviedo celebran que el hito de la ópera más vista en la historia de la temporada establezca también otra marca muy importante, la de la recuperación de los espectadores tras la etapa del covid y del postcovid. La ópera tuvo que prolongar un poco más las restricciones, y el hecho de haber agotado ahora todo el papel para las cinco funciones puestas a la venta era algo que no sucedía desde "Carmen", en enero de 2019. En esta ocasión el "no hay billetes" es más llamativo, pues cuando "Carmen" reventó la taquilla hacía 20 años que no se representaba en Oviedo la ópera de Bizet, mientras que "La Traviata" se pudo ver hace diez años.

Para completar esa multiplicación de públicos, la representación del día 12 de diciembre se retransmitirá en vídeo en Castrillón, Laviana, Pravia y Cangas de Onís, y dentro del proyecto "Territorios" vendrán a Oviedo a ver el título de Verdi espectadores de Arriondas y Piloña. Sin fronteras.