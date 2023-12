Los alcaldes de barrio de Oviedo son de todos los colores políticos

El alcalde de Oviedo conoció a Miguel Magadán mucho antes de elegirlo para ser su hombre de confianza en la zona de Sograndio y Santa Marina de Piedramuelle. Es natural de Grandas de Salime, pero desde que se trasladó a vivir al concejo se convirtió en un martillo pilón para el Ayuntamiento, así que a Alfredo Canteli no le quedó otro remedio que quedarse con su nombre. "Rápido me di cuenta de que en la zona rural hacían falta muchas mejoras y no dudé en ponerme en contacto con los responsables municipales para hacer de portavoz de los vecinos e intentar que nos hiciesen caso todas las veces que consideramos necesarias", explica Magadán, que acaba de ser nombrado alcalde de barrio. "La verdad es que siempre me han atendido muy bien. Es cierto que quedan muchas cosas por hacer, pero hemos logrado que otras se pongan en marcha", asegura el nuevo delegado de Canteli en Sograndio y Santa Marina de Piedramuelle, que promete no haber aceptado el cargo por afinidad política. "Lo hago por los vecinos de la zona rural. Apoyaré al Ayuntamiento y trabajaré a tope para colaborar con Canteli siempre que obtenga respuestas a los problemas que les traslademos, pero si veo que lo que hago no sirve para nada me tendrán en contra. Creo que tienen que entenderlo", dice sin pelos en la lengua.

El concejal encargado de coordinar a los alcaldes de barrio, Daniel Tarrio, pone como ejemplo a Miguel Magadán para demostrar que Alfredo Canteli no eligió a sus delegados exigiéndoles el carnet del Partido Popular ni pruebas que demuestren que le votaron en las últimas elecciones. "Se ha buscado a personas que tengan un conocimiento íntegro de sus barrios o pueblos. Lo que queremos es gente válida y que haga bien su labor sin tener en cuenta sus ideales políticos. Está claro que para ser alcalde de barrio tiene que existir una afinidad con el Ayuntamiento y que en la lista de elegidos hay personas que están afiliadas al PP, pero también hay gente que tiene esa afinidad y no pertenece ni a nuestro partido ni a ningún otro. Son personas válidas y punto", dice Tarrio. "Ya lo ha dicho el propio alcalde, lo que necesitamos es tener ojos y oídos en todo el municipio para atender lo mejor posible las necesidades de los ovetenses", añade. Vanessa García pondrá a partir de ahora sus ojos al servicio de Canteli para tratar de ayudar a los vecinos de La Manjoya, San Esteban de las Cruces y Bendones, pero tampoco le regalará los oídos. "Yo tampoco soy afiliada al PP, acepté la propuesta del alcalde porque considero que puedo aportar cosas positivas en beneficio de todos", dice esta ganadera, que actualmente tiene alrededor de cincuenta vacas y es una persona "muy activa" en la zona rural. García asegura que ella también es de las que ha dado guerra en el Ayuntamiento antes de ser nombrada alcaldesa de barrio y que seguirá siendo la mensajera de los problemas de sus vecinos. "He pedido muchas veces que se nos arreglasen caminos, por poner solo un ejemplo. También he mantenido mucho contacto con el Ayuntamiento por el tema de los controles del jabalí, algo con lo que nos han ayudado mucho", dice echándoles flores a los responsables municipales. Eso sí, ya tiene apuntadas algunas de las primeras reivindicaciones que va a llevar al despacho de Canteli. "Necesitamos cuanto antes la fibra óptica. Hay mucha gente de la zona rural que no puede trabajar y necesitamos la ayuda del Ayuntamiento. Sabemos que es cosa de las empresas, pero el Consistorio seguro que puede hacer algo porque es un tema que nos preocupa mucho y que nos hace mucha falta", afirma. Pero entre los nuevos alcaldes de barrio, como bien dice el concejal responsable de su coordinación, también hay personas que tienen el carnet del Partido Popular. Una de ellas es la delegada de Alfredo Canteli en Vallobín, María Ángeles Fernández, a la que todo el mundo conoce cariñosamente como Marigel. "Siempre he estado muy implicada en el barrio y creo que haber creado la figura de los alcaldes de barrio es un acierto. Es verdad que soy afiliada, pero eso no significa nada. Pienso que estamos aquí para escuchar a todos los vecinos y para trasladar sus problemas al Ayuntamiento sin tener en cuenta la política para nada", sostiene. "Yo he pedido cosas para Vallobín a gobiernos de todos los colores. Se trata de conseguir una ciudad mejor y eso se consigue estando en contacto con los que tienen potestad para llevar a cabo esas mejoras", añade. Juan García tampoco esconde que lleva afiliado al Partido Popular desde los años noventa del siglo pasado, aunque nunca ha ocupado ningún cargo político. Es el nuevo alcalde de barrio de la zona centro de Oviedo y también el presidente de la asociación de vecinos Oviedo Reconquista, desde donde nunca se ha cortado a la hora de exigirle al Ayuntamiento, muchas veces a través de LA NUEVA ESPAÑA. "Todos tenemos nuestras ideas, pero pienso que los alcaldes de barrio no tienen que hacer política porque no estamos para eso. Los ciudadanos pueden vernos por la calle y trasladarnos problemas o peticiones que saben que van a llegar a su destino sin que tengan que echar toda la mañana en el Ayuntamiento y que ellos quizá no sepan como gestionar", señala. García tiene muy claro que haber recuperado a los alcaldes de barrio, una figura que se cargó el anterior tripartito (IU, PSOE y Somos) y que llevaba ocho años desaparecida, no sólo va a ser beneficioso para los vecinos. "En el Ayuntamiento va a disminuir la carga administrativa porque nosotros vamos a filtrar muchas de esas peticiones vecinales. Nosotros sabremos a las puertas que hay que picar en cada caso", señala. Para que los nuevos alcaldes de barrio sean plenamente accesibles para todos los vecinos del municipio, el Ayuntamiento incluirá un apartado en su página web en el que aparecerán sus fotografías, sus teléfonos y otras opciones de contacto. Las redes sociales también son otra vía directa para contactar con los nuevos delegados de Canteli en el municipio. "Nos han dado unas tarjetas con nuestros nombres y el escudo del Ayuntamiento y son para que las repartamos. Yo ya lo he empezado a hacer", asegura Juan García. El concejal Daniel Tarrio insiste en que los alcaldes de barrio "no cobran ni un euro" por el trabajo que hacen y que incluso a veces ponen dinero de su bolsillo. "Gastan en fotocopias, en cafés que se toman para escuchar a los vecinos... Son gente admirable por su dedicación", subraya.