"Mis compañeros nunca fueron machistas, pero yo sufrí un auténtico linchamiento"

En el año 1985 una joven de 21 años de San Andrés de Trubia hizo historia en Oviedo al convertirse en la primera mujer que ingresaba en el cuerpo municipal de policía. La sargento Elvira Mercedes García también fue pionera en la lucha por los derechos de sus compañeras al sentar en el banquillo de los acusados a cuatro de sus compañeros (dos intendentes, un inspector y un agente), que fueron condenados por un delito continuado de injurias contra su persona después de que ella denunciase que estuvieron haciéndole la vida imposible durante ocho años, acosándola y vertiendo contra ella falsas acusaciones de índole machista y contenido sexual. Aunque todavía le quedan secuelas de aquel mal trago, Mercedes García ha pasado página y prefiere quedarse con lo bueno, con el cariño de todos los compañeros que la apoyaron, que fueron muchos, y con el recuerdo de un cuartel en el que también vivió muy buenos momentos. Todos esos compañeros, familiares y amigos, asistirán mañana al homenaje organizado por el Ayuntamiento en reconocimiento a la primera mujer policía de Oviedo, que aún está ejerciendo en Mallorca. Tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe a la una de la tarde. Previamente se celebrará una misa en la iglesia de San Isidoro.

–¿Qué sintió al enterarse de que iba a ser homenajeada en Oviedo?

–Pues mucho orgullo y mucho agradecimiento. No hay nada más bonito que recibir un homenaje de la gente a la que quieres y que te quiere. Es un orgullo haber sido la primera policía de Oviedo, pero también tuve que luchar mucho.

–¿Por qué eligió esta profesión?

–Siempre admiré a las personas que se dedican a velar por la seguridad de los demás. Salieron unas oposiciones en el Ayuntamiento y decidí presentarme con toda la ilusión del mundo. Había otra chica, pero ella no entró.

–¿Fueron duras las pruebas?

–Muy duras, pero entrené mucho y estaba bien preparada, así que lo conseguí.

–¿Qué se encontró al llegar a un cuartel en el que sólo había hombres?

–Pues me encontré con un cuartel viejecito que estaba instalado en la calle Quintana y también con mucho apoyo por parte de los compañeros, me ayudaron mucho. Estuve durante dos años siendo la única mujer, hasta que llegaron otras compañeras, así que cada vez que salía con el uniforme a la calle la gente me miraba con extrañeza, era la novedad. Pero bueno, con el tiempo todo se fue normalizando. Yo estaba encantada.

–¿Era un cuerpo machista?

–Para nada, al contrario.

–Después fue ascendiendo y llegó a ser la primera responsable de la Unidad de Violencia de Género, ¿no es así?

–Pues sí, primero ascendí a subinspectora y después a inspectora tras aprobar las correspondientes oposiciones. Siendo inspectora asumí la jefatura de esa unidad junto con otro mando, fuimos nosotros los que inauguramos ese servicio porque antes no existía.

–¿Cómo era aquella unidad?

–Trabajábamos junto con la Policía Nacional para proteger a las víctimas. Yo trabajé muy duro en esa unidad porque siempre pensé que lo que hacíamos era especialmente importante.

–Usted también se convirtió después en una víctima, ¿cuando comenzaron los ataques contra usted?

–Fue en el año 1999. Un compañero y amigo que desgraciadamente ya no está con nosotros me avisó de que se estaban diciendo cosas muy feas sobre mí por la emisora. Después también empezaron a aparecer mensajes dirigidos a mí en unos términos que no quiero ni recordar. El Tribunal Supremo me dio la razón en su momento y quiero pasar página, he venido a Oviedo para disfrutar con los muchos amigos que tengo aquí.

–Esos mensajes eran de tipo sexista y machista, ¿es cierto?

–Pues en muchas ocasiones sí. Y aquello ocurrió durante mucho tiempo.

–¿Por qué tardó ocho años en denunciar?

–Mis compañeros me decían a diario que lo hiciese, me apoyaban, pero yo soy una persona fuerte mentalmente y quería ver hasta dónde podían llegar, reunir todas las pruebas para que pagasen por ello.

–¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?

–Pues cuando empezaron a atribuirme cosas de tipo sexual y a crear una imagen de mí como mujer que por supuesto era falsa y que afectaba a mi marido, a mis hijos y a mi madre. Eso es inaceptable. Es más, uno de ellos llegó a pedirme hasta perdón en su momento. Contra mí se produjo un auténtico linchamiento.

–¿Por qué cree que lo hicieron?

–Pues supongo que como una especie de venganza porque mi exmarido era sindicalista en el Ayuntamiento. Igual también les molestaban mis ascensos por méritos propios.

–La primera denuncia fue ante el Ayuntamiento, ¿le ayudaron los políticos?

–Digamos que hicieron su papel.

–¿Y sus compañeros?

–Por supuesto. Solo basta decir que necesitaba dos testigos para los juicios y se presentaron 17. Nunca tuve nada en contra de los compañeros ni, por supuesto, del cuerpo. Aquello fue cosa de unas cuantas personas, no de una institución. Podía haber ocurrido en cualquier otro trabajo y en cualquier otro sitio. De hecho, por desgracia, ocurre.

–Fueron ocho años de juicios.

–La verdad es que fueron tiempos duros, pero yo tenía claro que tenía la razón y así se determinó.

–¿Lo sabían los jefes?

–Claro que lo sabían.

–¿Le costó mucho superarlo?

–Pues tampoco fue fácil, de hecho todavía está presente y me ha quedado un cuadro de ansiedad. En su momento necesité ayuda profesional.

–¿Tuvo que medicarse?

–Si, pero gracias a Dios el tiempo lo va curando todo.

–¿Se considera una mujer valiente por lo que hizo?

–No se trata de ser o no valiente, se trata de buscar la justicia y de intentar que estas cosas no le pasen a más gente.

–¿Cree que a raíz de lo suyo han mejorado las cosas?

–Lo que creo es que en la Policía Local siempre ha habido trabajadores maravillosos y personas estupendas. De hecho, me consta que ahora mismo todos están encantados trabajando en el Rubín y que hay muy buena sintonía con el Ayuntamiento con José Ramón Prado como concejal. Repito que aquello fue una cosa puntual y con determinadas personas.

–¿Se fue a Mallorca por todo lo ocurrido?

–Digamos que tenía que cambiar de aires.