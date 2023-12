Joaquín Achúcarro, pianista que actúa en el auditorio de Oviedo: "¿Qué me queda por aprender? ¡Todo! En la vida no somos más que principiantes"

Joaquín Achúcarro (Bilbao, 1932) vuelve a Oviedo, una ciudad que ha visitado decenas de veces y en la que tiene innumerables amigos y admiradores. El miércoles, 13 de diciembre, a las 20.00 horas, ofrecerá un concierto en el auditorio Príncipe Felipe dentro de las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni", que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, e interpretará obras de Brahms, Ravel, Liszt, Rajmáninov y Scriabin.

–¿Sabría decir cuántos premios acumula?

–En los 75 años de mi carrera, en la que he recorrido 61 países, he tocado en todos los teatros y auditorios importantes, con más de 300 orquestas y he hecho música con 425 directores, he tenido muchos premios, el Artist for Peace de la Unesco, la Gran Cruz del Mérito Civil, laMedalla de Oro de las Bellas Artes, el Nacional de Música, el honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid, el académico honorario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y una larga y preciosa lista de medallas de oro de entidades donde he tocado tantas veces. La de la Sociedad Filarmónica de Oviedo es una de mis preferidas. Y la International Astronomical Union de la NASA ha llamado Joaquín Achucarro al asteroide 22191. Al parecer, está entre Marte y Júpiter.

–¿Los premios son importantes para usted?

–Según qué premios. Ganar un concurso, y he ganado alguno que otro, es una especie de catapulta que te lanza al aire, luego tienes que seguir volando con tus propias alas. El Concurso Internacional que gané en Liverpool, en 1959, me lanzó al debut en Londres y de aquí hasta hoy.

–¿Qué cualidades hacen virtuoso a un pianista?

–Hoy sabemos que hay un código genético, algo de eso habrá, pero Andrés Segovia decía que el éxito era un 5 por ciento de talento y un 95 de trabajo, inspiración y transpiración. El genio nace, clarisimamente, Mozart era lo que era sin más. En la música pasa como con el deporte: uno tiene que entrenar y entrenar y entrenar. El nivel de perfección que hay hoy en las artes y en el deporte se ha conseguido a base de entrenar, pero Messi no hay más que uno. Yo sigo con la transpiración: lo que más he estudiado yo en un día han sido 12 horas, antes de un concurso estudiaba 48 horas semanales, y el domingo libre. Hay que tener una disciplina brutal. En esto los orientales nos están batiendo, porque en general tienen más disciplina.

–¿Esa es la razón de su éxito?

–He tenido alumnos orientales en mi cátedra de Dallas y estudiaban más que los otros, y tenían un control neuromuscular muy importante. En un pasaje difícil, cambiar la digitalización a los europeos nos cuesta una semana, pero yo he tenido alumnos chinos que en 10 minutos lo han resuelto.

–¿A usted aún le queda algo por aprender como pianista?

–¡Todo! ¿Pero cómo que si me queda algo? Toda la literatura pianista, música, teatro, óperas… En la vida no somos más que principiantes.

–Ha residido y enseñado durante décadas en Estados Unidos, ¿ha regresado definitivamente a Bilbao, su tierra?

–Estoy dejando la docencia, pero no del todo. No sé si voy a volver a Japón, porque los viajes ahora me resultan más son más cansados y hay que ver cómo distribuyes la energía. Lo primero son 4 ó 6 horas de estudio.

–¿Qué puede aprender España de Estados Unidos, en lo que se refiere a la música clásica?

–Ahora en España hay un montón de escuelas, festivales, orquestas, que cuando yo tenía 20 años no había. Desde el advenimiento del motor a reacción, el mundo se ha encogido, uno puede ir a estudiar a Sídney, Pekín, en Shanghái, Los Ángeles. La información está tan a mano que es muy difícil individualizar, es muy difícil hablar de la escuela europea, americana… Para que se haga una idea, el 12 de abril de 1956 salí de Bilbao a las 7 de la mañana y llegue a Oviedo a las 10.30 para tocar con Ángel Muñiz Toca y la orquesta de cámara de Oviedo.

–¿Muñiz Toca?

–Sí, lo apreciaba como amigo, como músico, tenía un humor asturiano. En Oviedo habré estado medio centenar de veces. Además de tocar yo solo, he tocado con mi mujer, con Emma Jiménez. He ido muchísimas veces y he comido alguna que otra fabada.

–¿A que pianistas admira una gran figura como usted?

–Tengo como ídolos y referencia constante a Rubinstein y a Rachmaninoff, pero hay muchísimos más. No me cuesta nada admirar a quien lo merece. Yo he oído que me llaman " pianista legendario" y me da mucha risa, porque pienso que me queda mucho que aprender, lo cual es estupendo. Por cierto, creo que he sido candidato al premio "Princesa de Asturias" de este año, me llena de orgullo, porque además admiro sin reservas a Meryl Streep.

–¿Le gustaría recibirlo?

–¿A quién no le gustaría tenerlo? Lo que sé a día de hoy es que tengo que seguir trabajando y estudiando, porque tengo compromisos.

–¿Seguirá con la docencia?

–Es muy bonito enseñar. En 1988 dije: "Yo no enseñaré nunca, nunca, porque tengo que estudiar", y en 1989 entré en la Universidad Metodista de Dallas, como profesor, y hasta hoy. He dado clase a un centenar de músicos y todos viven de la música.

–Un orgullo.

–Sí, eso sí me enorgullece, y el afecto verdadero. Cuando cumplí 91 años vinieron músicos, y antiguos alumnos, de todas las partes del mundo para acompañarme en un almuerzo. ¡Fue una sorpresa tan maravillosa! Tengo una fundación, que lleva mi nombre, y la idea es perpetuar mi legado.

–Y que sea inmortal.

–Bueno, eso… Ha habido tantos, y nadie los recuerda. Un poco de historia, una calle o un premio, una fundación con mi nombre, poco más que eso.

–¿Preparado para su concierto del 13 de diciembre en el Auditorio de Oviedo?

–Siento la responsabilidad de ese concierto, después de la cantidad de veces que he tocado. Estoy muy agradecido al público de Oviedo.

–La Unesco le ha nombrado "Artista por la Paz". ¿Confía en que la música y el arte mejoren el mundo?

–Es un nombramiento más por mi carrera y por lo que mi música había supuesto. No confío, no. ¿Cree que un concierto cambiará las cosas? Alguien dijo que la música amansa a las fieras, pero enfurece a los hombres. La música nos produce unas emociones magníficas, que no se pueden expresar en palabras, pero no es más que una parte de la vida, hay otras: la guerra, la codicia, también la bondad, la santidad…